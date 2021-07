Surekha Sikri के निधन से क्षुब्ध Manoj Bajpayee, कहा, ‘स्टेज पर उन्हें देखना...’

Manoj Bajpayee mourns on Surekha Sikri’s death: बॉलीवुड फिल्मों और टीवी की दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीखरी (Surekha Sikri) का आज निधन हो गया है। वो महज 75 साल की थी। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी सुरेखा सीखरी ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में कई यादगार किरदार निभाए। वो काफी लंबे वक्त से बीमार भी चल रही थी। बीती रात अदाकारा ने हार्ट अटैक के बाद दम तोड़ दिया। इस बात की जानकारी उनके मैनेजर ने एक आधिकारिक बयान जारी करके दी। सुरेखा सीखरी के निधन से टीवी और फिल्मों की दुनिया में शोक की लहर उठ खड़ी हुई है। Also Read - The Family Man 3: Vijay Sethupathi ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोले ‘मुझे अभी तक ऑफर नहीं...’

दिग्गज फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने सुरेखा सीखरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘बहुत दुख की खबर है। एक महान अदाकारा सुरेखा सीखरी जी का निधन हो गया है। वो अपने पीछे कई यादगार फिल्में और थियेटर्स की परफॉर्मेंस पीछे छोड़ गई हैं। उन्हें स्टेज पर देखना एक विजुएल ट्रीट हुआ करता था। मैं उनके निभाए थियेटर्स के कुछ किरदार कभी नहीं भूल पाउंगा। महान कला और महान व्यक्तिव। आपकी आत्मा को शांति मिले।’ मनोज बाजपेयी का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Very Sad news !!! One of the greatest talent Surekha Sikari ji passed away leaving behind so many great performances in theatre and cinema!! She was a treat to watch on stage.can’t forget some of those memories of her act in theatre.great craft and a graceful person!! RIP??

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 16, 2021