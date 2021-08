फिल्म डायरेक्टर कबीर खान का हालिया विवाद खासा चर्चा में है जिसमें कबीर ने मुगलों को राष्ट्र निर्माता बताया था। इस पर लोगों ने उन्हें खासा ट्रोल किया। अब कबीर खान (Kabir Khan) के बाद मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) के भी एक बयान पर विवाद हो रहा है। मनोज ने एक वीडियो जारी कर मुगलों को 'डकैत' बता दिया है। इसके बाद से सोशल मीडिया दो खेमों बंट गया है। एक तरफ लोग मनोज से माफी की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर के लोग मनोज के समर्थन में #ISupportManojMuntashir हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं। Also Read - Indian Idol 12 के मेकर्स की पोल-पट्टी खोल चुके हैं ये 8 बॉलीवुड सिंगर्स, विवादित बयान देकर खड़ा किया बखेड़ा

दो दिन पहले 'केसरी' और 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया' जैसी फिल्मों के लिए हिट गीत लिखने वाले गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था। मनोज ने ये वीडियो 'आप किसके वंशज हैं?' टाइटल से शेयर किया है। इस वायरल वीडियो में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि देश का ब्रेनवॉश किया गया है और सड़कों का नाम अकबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे 'डैकतों' के नाम पर रखा गया है। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनका खासा विरोध हो रहा है। देखिए मनोज का वायरल वीडियो...

आप किसके वंशज हैं ?

Choose Your Legacy And Your Heros!

Relwasing today at 5 PM on YouTube/Manoj Muntashir pic.twitter.com/Xi9Mq1GGSf

— Manoj Muntashir (@manojmuntashir) August 24, 2021