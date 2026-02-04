ENG हिन्दी
Shah Rukh Khan के बेटे आर्यन खान पर भड़क गए थे मनोज पाहवा, एक्टर ने कहा- 'होगा अपने घर का...'

Manoj Pahawa Statement: वेटरन एक्टर मनोज पाहवा ने आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम किया था. उन्होंने इसमें काम करने का अनुभव बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 4, 2026 4:35 PM IST

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्शन में डेब्यू किया था. साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर आई इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया गया था. इस वेब सीरीज में कई बड़े स्टार्स ने काम किया था, उनमें एक नाम वेटरन एक्टर मनोज पाहवा (Manoj Pahawa) का भी है. उन्होंने आर्यन खान के साथ काम करने का अनुभव बताया है. मनोज पाहवा ने बताया कि वह एक बात शाहरुख खान के बेटे पर भड़क गए थे. इसके साथ ही उन्होंने आर्यन खान को लेकर काफी कुछ बताया है.

मनोज पाहवा ने आर्यन खान को लेकर कही ये बात

मनोज पाहवा ने 'मैशबेल इंडिया' से वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' करने का एक्सपीरियंस बताया है. एक्टर ने कहा, 'आर्यन खान ने मुझसे वो सब करवाया जो मैंने पहले कभी किया था. मैंने रोल के लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया था. उसने मुझे बुलाया और कहा कि वह मुझसे ये करवाना चाहता है. मैंने शुरू में मना कर दिया था. मैंने स्क्रिप्ट मांगी लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा कि वो किसी को स्क्रिप्ट नहीं दे रहे. मैंने कहा, मैं दिल्ली का हूं, नहीं करूंगा फिर, होगा अपने अपने घर का हम भी कम नहीं हैं. एक सप्ताह के बाद मेरे मैनेजर ने बताया 4 स्क्रिप्ट आई हैं. मैंने इसे पढ़ा तो कंटेंट अच्छा लगा. इसके बाद मैं टीम से मिला. उनहोंने मुझसे कहा कि प्लीज किसी को मत बताना कि हमने आपको स्क्रिप्ट दी है क्योंकि किसी दूसरे एक्टर को नहीं दी गई है. मैंने सिर्फ आपको दी है क्योंकि आपने रोल करने से मना कर दिया था.'

मनोज पाहवा ने की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की तारीफ

मनोज पाहवा ने आगे कहा, 'मैं कभी-कभी सीन्स को लेकर आपत्ति करता था, लेकिन वह बोलते थे कि अच्छा लगेगा सर, आपके मुंह से गाली अच्छी लगती है. एक एक्टर के तौर पर मैं बस सुझाव दे सकता हूं क्योंकि फाइनल कॉल डायरेक्टर का होता है. मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने शो को जिस तरह बनाया वो बेहद शानदार निकली और इसकी काफी चर्चा हुई. मुझे अच्छी पेमेंट की और बहुत अच्छा व्यवहार किया.' इसके साथ ही बताया कि मनोज पाहवा ने बताया कि शाहरुख खान उन्हें मन्नत में दारू पीने के लिए इनवाइट करते थे. बताते चलें कि मनोज पाहवा ने टीवी, फिल्में और वेब सीरीज में काफी काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
