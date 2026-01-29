Mardaani 3 FIRST review: रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को देखें या नहीं देखें? जानें नेटीजन्स ने कैसा दिया रिएक्शन

Mardaani 3 FIRST review: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का क्रेज तो लोगों में बहुत ही ज्यादा है. इस फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है. इस फिल्म में विलेन के लुक को देखकर लोग बेहद हैरान हैं.

रानी मुखर्जी के करियर की सबसे शानदार फ्रैंचाइजी 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही यह फिल्म न केवल एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है, बल्कि यह रानी मुखर्जी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने का एक शानदार फेस्टिवल भी है. फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. यहां जानें इस एक्शन-पैक्ड थ्रिलर का पहला रिव्यू और कहानी से जुड़ी बड़ी बातें.

मुंबई से गायब 93 महिलाएं

'मर्दानी 3' की कहानी पिछली दोनों किश्तों (2014 और 2019) से कहीं ज्यादा डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली है. इस बार एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी) के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है. मुंबई शहर से महज 90 दिनों के भीतर 93 महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं. जांच की सुइयां 'ह्यूमन ट्रैफिकिंग' के एक ऐसे काले और खतरनाक जाल की ओर इशारा करती हैं, जिसे देखकर पुलिस महकमा भी हिल जाता है. भारी दबाव के बीच, शिवानी को इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है, जहां हर कदम पर मौत और क्रूरता उसका इंतजार कर रही है.

शिवानी रॉय vs अम्मा

इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका 'विलेन' है. मर्दानी की पिछली फिल्मों में हमने मेल विलेन देखे थे, लेकिन इस बार शिवानी के सामने 'अम्मा' खड़ी है. इस दमदार और खौफनाक विलेन के किरदार को मल्लिका प्रसाद ने निभाया है. शिवानी की सूझबूझ और अम्मा की क्रूरता के बीच होने वाला यह आमना-सामना फिल्म का मुख्य आकर्षण है. इसके अलावा, फिल्म की स्टारकास्ट में शैतान फेम जानकी बोडीवाला और अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर विजय वर्मा की एंट्री ने सस्पेंस को कई गुना बढ़ा दिया है.

?‍♀️ #Mardaani3 Review: THE LIONESS ROARS. ?

Rani Mukerji is unstoppable. ?

Vijay Varma is the creepiest villain of the year. ?

The Plot: The Dark Web is a nightmare. ?

Brutal. Relevant. Must Watch.

Rating: 4/5 ⭐

Read: ?

#Mardaani3 #RaniMukerji #VijayVarma #Bollywood pic.twitter.com/hd30lBxUAy — Trending Movie Hub (@theakashKaroli) January 29, 2026

सोशल मीडिया पर फर्स्ट रिव्यू का धमाल

थिएटर में रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार. फिल्म पूरी तरह से रानी मुखर्जी के कंधों पर टिकी है और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर पुलिस ऑफिसर का रोल कोई नहीं कर सकता. वहीं विजय वर्मा की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई है. पोस्ट में विजय को "साल का सबसे खौफनाक खलनायक" बताया गया है. अभिराज मिनावाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दे की गहराई से पड़ताल करती है. रिव्यू में कहा गया है कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि एक सामाजिक मैसेज भी देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

