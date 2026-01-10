ENG हिन्दी
Mardaani 3 Release Date: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' के लिए फरवरी तक नहीं करना होगा इंतजार, फिल्म की नई रिलीज डेट आउट

Mardaani 3 New Release Date: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 10, 2026 6:39 PM IST

Mardaani 3 Release Date: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' के लिए फरवरी तक नहीं करना होगा इंतजार, फिल्म की नई रिलीज डेट आउट

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है. उनकी जबरदस्त अदाकारी को काफी पसंद किया जाता है. रानी मुखर्जी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'मर्दानी' के पहले और दूसरे पार्ट को काफी पसंद किया गया था. मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट यानी फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) की नई रिलीज डेट अनाउंस की है. मेकर्स ने रानी मुखर्जी की फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर नई तारीख बताई है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म तय समय से पहले रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं कि रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर आउट

यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि रानी मुखर्जी हाथ में गन लिए हुए नजर आ रही हैं. फिल्म 'मर्दानी 3' के पोस्टर में मिसिंग लड़कियों की तस्वीरे बनी हुई हैं. फिल्म के पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा है, वो तब तक नहीं रुकेगी, 'जब तक वह उन सभी को बचा नहीं लेती. रानी मुखर्जी निडर पुलिस ऑफिसर शिवाजी रॉय के रूप में मर्दानी 3 में वापस आ रही है. बचाव अभियान 3- जनवरी को आपने नजदीकी सिनेमाघरों में शुरू होगा.' इस तरह से मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म 30 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. बताते चलें कि ये फिल्म पहले 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी. अब मेकर्स ने फिल्म 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट को पहले कर दिया है तो रानी मुखर्जी के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं.

साल 2014 में 'मर्दानी' और साल 2019 में 'मर्दानी 2' हुई थी रिलीज

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट प्रीपोन होने पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था.' एक फैन ने लिखा है, 'इस बार विलेन कौन होगा?' एक फैन ने लिखा है, 'क्वीन इज बैक.' एक फैन ने लिखा है, 'कुछ तगड़ा होने वाला है.' बताते चलें कि रानी मुखर्जी की फ्रेंचाइजी फिल्म 'मर्दानी' का पहला पार्ट साल 2014 में और दूसरा पार्ट साल 2019 में रिलीज हुआ था. रानी मुखर्जी की इन दोनों फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

