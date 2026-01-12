ENG हिन्दी
Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा वो मंजर, जिसे देख कांप उठेगी रूह! यूजर बोले- 'ट्रेलर में तो...'

Mardaani 3 Trailer: बॉलीवुड की मेलॉडी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. एक्ट्रेस एक बार फिर से पर्दे पर गरजने के लिए तैयार हैं. उनकी मचअवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 12, 2026 3:40 PM IST

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा वो मंजर, जिसे देख कांप उठेगी रूह! यूजर बोले- 'ट्रेलर में तो...'

Mardaani 3 Trailer Netizens Reaction: बॉलीवुड की मेलॉडी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को अक्सर इमोशनल, रोमांस और कॉमेडी किरदार में देखा होगा, लेकिन अब एक्ट्रेस का एक्शन मोड देखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि, रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की मच अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. 3 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी, वहीं रानी (Rani Mukerji Mardaani 3 Look) का कमबैक आपके होश उड़ाने के लिए काफी है. जैसे ही 'मर्दानी 3' का ट्रेलर (Mardaani 3 Trailer) रिलीज हुई वैसे ही इसपर नेटिजन्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

'लेडी विलेन' से होगा Rani Mukerji का सामना

रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की मच अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) का 3 मिनट 16 सेकंड का ये ट्रेलर वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. वहीं रानी मुखर्जी अपने सबसे पावरफुल कॉप रोल 'शिवानी शिवाजी रॉय' के साथ एक बार फिर से पर्दे पर धांसू वापसी कर रही हैं. हालांकि, इस बार एक्ट्रेस का मुकाबला किसी खलनायक से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक 'लेडी विलेन' से होने वाला है.

अंदर तक जुर्म का एहसास करवाती है कहानी

'यश राज फिल्म्स' (Yash Raj Films) ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया 'मर्दानी 3' का ये ट्रेलर वीडियो दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है. बताया जा रहा है कि, इस मूवी की कहानी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, लेकिन ट्रेलर में कहानी कहने का अंदाज बेहद डरावना है. एक-एक सीन अंदर तक जुर्म का एहसास करवाती है. यह ट्रेलर दर्शकों के दिल में घर कर गया है और वो इसे थिएटर में देखने के लिए बेताब हो रहे हैं.

नेटिजन्स को कैसा लगा Mardaani 3 का ट्रेलर?

'मर्दानी 3' के ट्रेलर को देखकर हर कोई रानी मुखर्जी के लुक, एक्शन और दमदार किरदार के साथ कहानी की तारीफ कर रहा है. ट्रेलर देखकर एक यूजर ने कमेंट किया, 'इसे मैं अपनी मां के साथ देखूंगा.' दूसरे ने लिखा, 'बेहतरीन ट्रेलर' तीसरे ने कहा, 'रानी मुखर्जी एक बार फिर धमाकेदार वापसी कर रही हैं.' वहीं एक ने कहा, 'ट्रेलर में तो दम है भाई.' ऐसे ही तमाम रिएक्शन रानी मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' का ट्रेलर देखने के बाद यूजर्स दे रहे हैं.

कब रिलीज होगी Mardaani 3?

आपको बता दें कि, 'मर्दानी 3' रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. साल 2014 में 'मर्दानी' रिलीज हुई थी, जो दर्शकों को खूब पसंद आई थी, जिसके बाद साल 2019 में इसका सीक्वल 'मर्दानी 2' आया था. इसके दूसरे पार्ट को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला, वहीं अब इसके तीसरे पार्ट का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. बता दें कि, 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 (Mardaani 3 Release Date) को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
