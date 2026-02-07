'मैरी कॉम' एक्टर सुनील थापा का 68 साल की उम्र में निधन, नेपाली सिनेमा में 'गब्बर' के नाम से थे फेमस

Actor Sunil Thapa Death: नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सुनील थापा का निधन हो गया है. उनके निधन से सिनेमा की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया था.

नेपाली सिनेमा के साथ ही बॉलीवुड की कई मूवीज में नजर आने वाले सुनील थापा (Sunil Thapa) का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है. उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. सुनील थापा के निधन की खबर आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. एक्टर के फैंस के अलावा तमाम सेलिब्रिटीज उनके निधन पर दुख जता रहे हैं. बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा की पॉपुलर फिल्म 'मैरी कॉम' (Mary Kom) में उनके कोच का रोल करने वाले सुनील थापा ने ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी काफी काम किया था.

सुनील थापा ने फिल्म 'एक-दूजे के लिए' से किया था बॉलीवुड डेब्यू

सुनील थापा ने साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'एक-दूजे के लिए' से बॉलीवुड डेब्यू किया है. इस फिल्म में कमल हासन और रति अग्निहोत्री लीड रोल में थे. सुनील थापा ने फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा. इसके बाद उन्होंने नेपाली सिनेमा के साथ बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काफी काम किया. नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में सुनील थापा को गब्बर कहा जाता था. दरअसल, उन्होंने नेपाली फिल्म 'चिनो' में राते काइला नाम के विलेन का किरदार निभाया था. इस फिल्म को नेपाली सिनेमा में शोले और सुनील थापा को गब्बर का टैग मिला था. सुनील थापा को आखिरी बार बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की पॉपुलर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' में देखा गया था. ये वेब सीरीज प्राइम वीडियो पर आई थी.

फिल्म 'मैरी कॉम' सुनील थापा ने किया था प्रियंका चोपड़ा के कोच का रोल

ओमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मैरी कॉम' साल 2014 में रिलीज हुई थी. प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में थीं. वहीं, सुनील थापा ने एक्ट्रेस के कोच का किरदार निभाया था. एक इंटरव्यू के दौरान सुनील थापा ने बताया था फिल्म 'मैरी कॉम' में ये रोल पहले डैनी डेन्जोंगपा और अमिताभ बच्चन ऑफर किया गया था लेकिन बाद में ये रोल उन्होंने किया था. फिल्म 'मैरी कॉम' के लिए सुनील थापा को अवॉर्ड भी मिला था. बताते चलें कि फिल्म 'मैरी कॉम' ओलपिंक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम की जिंदगी पर बनी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

