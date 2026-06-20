'मैं इस बार तीनों की पत्नी...' Mastiii 5 के जरिए बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं विवेक ओबेरॉय? Shreya Sharma ने किया इशारा Exclusive

Mastiii 5 is on cards: विवेक ओबेरॉय की फिल्म मस्ती 5 को लेकर कानाफुसी चालू हो चुकी है. हाल ही में श्रेया शर्मा ने मस्ती 5 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको सदमा लग जाएगा.

Mastiii 5 को लेकर आया बड़ा अपडेट

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मस्ती 4 (Mastiii 4) ने धमाल मचाया था. मस्ती 4 के बाद अब लोग 5वीं फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. इसी बीच मस्ती 4 अदाकारा श्रेया शर्मा (Shreya Sharma) ने मस्ती 5 के बारे में बात की है. श्रेया शर्मा ने बताया है कि मस्ती 5 कब आने वाली है. श्रेया शर्मा ने बॉलीवुड से बात करते हुए कहा, मस्ती 5 के बारे में बोलूं तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है. हालांकि अगर ये फिल्म भी तो मैं चाहूंगी कि इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिले. मैं तो तीनों की पत्नी बनने के लिए राजी हूं। मस्ती एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो पसंद की जाती है। मेरे कॉलेज से मुझे फोन आते थे. इस फिल्म ने मुझे पहचान दी है. मैं बहुत लकी हूं. मैं मेकर्स की शुक्रगुज़ार हूं. शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि हम वेकेशन पर हैं. फिल्म की लोकेशन लंदन में थी. ये फिल्म लोकेशन की वजह से खास बन गई. हालांकि फिलहाल मस्ती 5 कें बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. इस दौरान श्रेया शर्मा विवेक ओबेरॉय के बारे में भी बात करती दिखीं.

विवेक ओबेरॉय के लिए श्रेया शर्मा ने कही ये बात

विवेक ओबेरॉय के बारे में बात करते हुए श्रेया शर्मा ने कहा, विवेक ओबेरॉय और बाकी सितारों को देखते हुए मैं बड़ी हुई हूं. उनके साथ मेरा ये तीसरा प्रोजेक्ट था. वो एक शानदार एक्टर हैं. अरशद वारसी और नरगिस फाकरी.. सबके साथ काम करना मजदार था. मैंने उनको रॉकस्टार में देखा था. हर एक साथ काम करके मजा आया. मेरा सपना पूरा हो गया था. मुझे मुंबई में आए 2 साल ही हुए थे. मुझे 2 फिल्में और 3 गाने मिले. एक फिल्म मिस्टर एंड मिसेज ग्रे रिलीज होने को है. एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात नहीं कर सकती. मेरा आने वाला किरदार बहुत बहुत मजेदार होने वाला है. उसकी बहुत सी लेयर्स हैं. जल्द ही फिल्म रिलीज होने को है. जल्द ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा. मैं अपने काम को लेकर उत्साहित हूं, मुझे खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस साबित करना है. इस फिल्म में भी मैं विवेक ओबेरॉय के साथ काम करने वाली हूं. इस किरदार के लिए मैंने बहुत तैयारी की है.

श्रेया शर्मा ने दिया बड़ा बयान

श्रेया शर्मा ने आगे कहा, कुलदीप बक्शी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. फिल्म की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपको समझ ही नहीं आएगा कि मर्डर किसने किया है. सबूत होने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा. नई लड़की होने के नाते मुझे खुद पर बहुत काम करना बाकी है. मेरा एक गाना जटाधारा में था पल्लू लटके... इस गाने ने बहुत फेम दिया है. ये गाना आज भी पसंद किया जाता है. सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म में मेरा गाना पसंद किया गया. मैंने लोगों को कहा है कि मुझे अलग किरदार करना है. मैं बताना चाहती कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है. एक एक्ट्रेस होने के नाते मैं बहुत मेहनत कर सकती हूं. मुझे अवॉर्ड विनिंग फिल्में करनी हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…