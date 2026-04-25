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सपनों का मर जाना... Matka King के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए Vijay Varma, कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive

Vijay Varma Siddharth Jadhav reacts on Matka King: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने अपनी सीरीज 'मटका किंग' के बारे में खुलकर बात की है. नागराज मंजुले की इस सीरीज में 1960 के बॉम्बे की सट्टेबाजी और सत्ता को खुलकर दिखाया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 25, 2026 10:59 AM IST

सपनों का मर जाना... Matka King के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए Vijay Varma, कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive
Matka King के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए Vijay Varma

Vijay Varma Siddharth Jadhav reacts on Matka King: बॉलीवुड एक्टर एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. विजय वर्मा अपनी नई वेब सीरीज 'मटका किंग' (Matka King) की वजह से लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. इस समय वो अपनी टीम के साथ इस फिल्म को खूब प्रमोट कर रहे हैं. इसी बीच विजय वर्मा (Vijay Varma) ने सीरीज में अपने किरदार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. इस दौरान विजय वर्मा ने बताया कि उनकी नजर में स्ट्रगल का क्या मतलब है. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, अपने किरदार के बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जिंदगी में रिस्क लगना कितना जरुरी है. इस बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, मैं अपने किरदार से बहुत रिलेट कर पाया. आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता है. सबसे बुरा लगता है कि आप सपने नहीं देख सकते. मेरे लिए सबसे बुरा है कि सपनों का मर जाना. मेरे किरदार को अपने सपने नहीं मारने हैं. उसे लगता है कि गरीब आदमी को भी छलांग मारने का हक होना चाहिए. वो अपनी किस्मत पर दांव लगाना चाहता है.

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रिस्क को लेकर ये सोचते हैं विजय वर्मा

आगे विजय वर्मा ने कहा, लोग तो अपने शौक के लिए खेलते हैं. हालांकि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है. उसे लगता है कि मुझे एक रुपए का नौ रुपए चाहिए ही चाहिए. अगर मैं हारा तो मुझे एक रुपए का नुकसान होगा. अगर जीत गया तो 9 रुपए मेरे. वो एक ऐसा गेम खेलना चाहता है कि जिससे वो और ज्यादा कमा सके. उसके इस खेल में थ्रिल है.

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सिद्धार्थ जाधव ने भी मटका सिंह को लेकर तोड़ी चुप्पी

विजय वर्मा के अलावा सिद्धार्थ जाधव ने भी मटका सिंह के बारे में खुलकर बात की है. सिद्धार्थ जाधव ने कहा, मैं भी किरदार के स्ट्रगल से रिलेट करता हूं. असल जिंदगी में भी और पर्सनल लाइफ में भी... अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. डमरू को भी खुद पर बहुत यकीन है. इस किरदार की एक खासियत है कि अगर किसी को अपना मान लिया तो वो जिंदगी भर चलता है. एक बार जो दोस्ती हुई तो मरते दम तक चलेगी. ऐसे में हम सब इस किरदार से कनेक्ट हो गए. इस किरदार को इतने अच्छे तरह से लिखा गया है कि उसे देखकर लगता है कि ये हो चुका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Matka King Prime Video Siddharth Jadhav Vijay Varma