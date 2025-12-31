ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बुरी फंसी Nushrat Bharucha, भड़के मौलाना बोले- 'शरीयत की नजर में...

महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बुरी फंसी Nushrat Bharucha, भड़के मौलाना बोले- 'शरीयत की नजर में एक्ट्रेस...'

Nushrat Bharucha: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इन दिनों नए विवाद में फंस गई है. हाल ही में एक्ट्रेस महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचीं थी, जिसके बाद अब उनकी इस यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 31, 2025 10:18 PM IST

महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बुरी फंसी Nushrat Bharucha, भड़के मौलाना बोले- 'शरीयत की नजर में एक्ट्रेस...'

Nushrat Bharucha Mahakal Darshan Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों को लेकर चर्चा में बनी हुईं है. हाल ही में एक्ट्रेस उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पुहंची थीं, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, लेकिन एक्ट्रेस की यही भक्ति अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है. क्योंकि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

Also Read
अजय देवगन सहित इन 10 स्टार्स ने अपनी बॉडी पर बनवाया टैटू, नुसरत भरूचा की तस्वीर देख लोगों ने निकाला गुस्सा

मौलाना ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि, एक मुस्लिम महिला का मंदिर जाकर पूजा करना, जल चढ़ाना और हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करना इस्लाम के खिलाफ है. मौलाना के मुताबिक, इस्लाम और शरीयत ऐसे कर्मों की अनुमति नहीं देते. नुसरत भरूचा ने इस कदम को धार्मिक नियमों का उल्लंघन बताया है.

Also Read
'नुसरत भरूचा खुद एक तोप हैं', एक्ट्रेस के इजराइल में फंसने पर राखी सावंत ने दिया रिएक्शन

TRENDING NOW

Nushrat Bharucha को करना होगा तौबा

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) ने उज्जैन महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन किए जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया. इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है. उन पर शरीयत हुक्म लगाती है, कि वो तौबा करें, इस्ताफार पढ़ें और कलमा पढ़ें. उन्होंने इस्लाम के ऊसूलों के खिलाफ काम किया है. इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो शख्त गुनाह-ए-अजीम की शिकार हैं. उनको तौबा करना जरूरी है.

Also Read
Akshay Kumar ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर दिया रिएक्शन, कहा- 'अगर चीजें बदल जाए तो अच्छा होगा...'

Nushrat Bharucha ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha News) की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. उनके फैंस और कई सामाजिक संगठन उनके समर्थन में सामने आए हैं. लोगों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक, धार्मिक स्थल पर जाने की आजादी है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Mahakal Temple Mahakaleshwar Mandir Nushrat Bharucha Nushrat Bharucha Controversy