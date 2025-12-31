महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बुरी फंसी Nushrat Bharucha, भड़के मौलाना बोले- 'शरीयत की नजर में एक्ट्रेस...'

Nushrat Bharucha: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इन दिनों नए विवाद में फंस गई है. हाल ही में एक्ट्रेस महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचीं थी, जिसके बाद अब उनकी इस यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

Nushrat Bharucha Mahakal Darshan Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों को लेकर चर्चा में बनी हुईं है. हाल ही में एक्ट्रेस उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पुहंची थीं, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, लेकिन एक्ट्रेस की यही भक्ति अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है. क्योंकि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

मौलाना ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि, एक मुस्लिम महिला का मंदिर जाकर पूजा करना, जल चढ़ाना और हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करना इस्लाम के खिलाफ है. मौलाना के मुताबिक, इस्लाम और शरीयत ऐसे कर्मों की अनुमति नहीं देते. नुसरत भरूचा ने इस कदम को धार्मिक नियमों का उल्लंघन बताया है.

Nushrat Bharucha को करना होगा तौबा

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) ने उज्जैन महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन किए जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया. इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है. उन पर शरीयत हुक्म लगाती है, कि वो तौबा करें, इस्ताफार पढ़ें और कलमा पढ़ें. उन्होंने इस्लाम के ऊसूलों के खिलाफ काम किया है. इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो शख्त गुनाह-ए-अजीम की शिकार हैं. उनको तौबा करना जरूरी है.

Bareilly, Uttar Pradesh: All India Muslim Jamaat National President Maulana Shahabuddin Razvi says, "Nushrratt Bharuccha went to the Mahakal Temple in Ujjain, offered prayers, poured water, and observed the religious traditions there. Islam does not permit all these acts. Sharia… pic.twitter.com/5t6JQG2ta4 — IANS (@ians_india) December 30, 2025

Nushrat Bharucha ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha News) की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. उनके फैंस और कई सामाजिक संगठन उनके समर्थन में सामने आए हैं. लोगों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक, धार्मिक स्थल पर जाने की आजादी है.

