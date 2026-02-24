नहीं रहे 'स्प्लिट्सविला 7' के मयंक पवार, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, जिसके लिए सनी लियोनी के भी छलक आए थे आंसू

Mayank Pawar Death: एमटीवी स्प्लिट्सविला 7' के कंटेस्टेंट मयंक पवार का निधन हो गया है. मयंक महज 37 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए. मयंक की मौत की खबर से लोग बेहद दुखी और हैरान हैं.

फिटनेस की दुनिया के चमकते सितारे और 'एमटीवी स्प्लिट्सविला 7' के सबसे चहेते कंटेस्टेंट में से एक, मयंक पवार का अचानक निधन हो गया है. इस खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके लाखों फैंस को हैरान कर दिया है. मयंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस खबर की पुष्टि होते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ पड़ी. आइए जानते हैं मयंक पवार के उस सफर के बारे में जिसने उन्हें 'मिस्टर इंडिया' और युवाओं का रोल मॉडल बना दिया.

इंस्टाग्राम पर भावुक विदाई

मयंक के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें लिखा था "एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा, मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे." मयंक की पहचान केवल रियलिटी शो तक सीमित नहीं थी. फिटनेस के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वह भी बहुत बड़ा था. वे 7 बार 'मिस्टर इंडिया' के खिताब से नवाजे गए थे. एक बार उन्होंने 'मिस्टर इंडिया' के पूर्ण विजेता (Overall Winner) बनने का गौरव हासिल किया. वे एक सफल सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे, जिन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया.

जब सनी लियोनी के छलक आए थे आंसू

'स्प्लिट्सविला 7' के दिनों को याद करें तो मयंक अपनी शानदार बॉडी के साथ-साथ अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे. शो का वह पल आज भी फैंस को याद है, जब उन्हें एलिमिनेट किया गया था. मयंक की विदाई इतनी भावुक थी कि शो की होस्ट सनी लियोनी खुद को रोने से नहीं रोक पाई थीं. उन्होंने मयंक को गले लगाकर विदा किया था. यहां तक कि शो के होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी नियमों की परवाह न करते हुए उन्हें गले लगाकर विदाई दी थी.

कैसे हुई थी मयंक की मौत

मयंक के निधन के सटीक कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से दुखी और हैरान हैं कि इतना फिट दिखने वाला इंसान इतनी जल्दी कैसे चला गया. मयंक पवार के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन बुधवार, 25 फरवरी 2026 को किया गया है. उनके चाहने वाले शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच राणा प्रताप बाग (दिल्ली) के संगम पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर में उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

