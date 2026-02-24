ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • नहीं रहे 'स्प्लिट्सविला 7' के मयंक पवार, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, जिसके लिए सनी ल...

नहीं रहे 'स्प्लिट्सविला 7' के मयंक पवार, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, जिसके लिए सनी लियोनी के भी छलक आए थे आंसू

Mayank Pawar Death: एमटीवी स्प्लिट्सविला 7' के कंटेस्टेंट मयंक पवार का निधन हो गया है. मयंक महज 37 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए. मयंक की मौत की खबर से लोग बेहद दुखी और हैरान हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 5:08 PM IST

नहीं रहे 'स्प्लिट्सविला 7' के मयंक पवार, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, जिसके लिए सनी लियोनी के भी छलक आए थे आंसू
sunny leone photo

फिटनेस की दुनिया के चमकते सितारे और 'एमटीवी स्प्लिट्सविला 7' के सबसे चहेते कंटेस्टेंट में से एक, मयंक पवार का अचानक निधन हो गया है. इस खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके लाखों फैंस को हैरान कर दिया है. मयंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस खबर की पुष्टि होते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ पड़ी. आइए जानते हैं मयंक पवार के उस सफर के बारे में जिसने उन्हें 'मिस्टर इंडिया' और युवाओं का रोल मॉडल बना दिया.

Also Read
फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस के न्यूड और बोल्ड सीन से मचा था हंगामा, एक-एक तस्वीर पर टिक जाएगी नजरें

इंस्टाग्राम पर भावुक विदाई

मयंक के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें लिखा था "एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा, मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे." मयंक की पहचान केवल रियलिटी शो तक सीमित नहीं थी. फिटनेस के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वह भी बहुत बड़ा था. वे 7 बार 'मिस्टर इंडिया' के खिताब से नवाजे गए थे. एक बार उन्होंने 'मिस्टर इंडिया' के पूर्ण विजेता (Overall Winner) बनने का गौरव हासिल किया. वे एक सफल सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे, जिन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया.

Also Read
Sunny Leone ने वाराणसी में दिखाया अपना धार्मिक अवतार, गंगा आरती कर लोगों का खींच लिया ध्यान

जब सनी लियोनी के छलक आए थे आंसू

'स्प्लिट्सविला 7' के दिनों को याद करें तो मयंक अपनी शानदार बॉडी के साथ-साथ अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे. शो का वह पल आज भी फैंस को याद है, जब उन्हें एलिमिनेट किया गया था. मयंक की विदाई इतनी भावुक थी कि शो की होस्ट सनी लियोनी खुद को रोने से नहीं रोक पाई थीं. उन्होंने मयंक को गले लगाकर विदा किया था. यहां तक कि शो के होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी नियमों की परवाह न करते हुए उन्हें गले लगाकर विदाई दी थी.

Also Read
Mia Khalifa समेत इन हसीनाओं ने एडल्ट इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब जी रही हैं ऐसी लाइफ

कैसे हुई थी मयंक की मौत

मयंक के निधन के सटीक कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से दुखी और हैरान हैं कि इतना फिट दिखने वाला इंसान इतनी जल्दी कैसे चला गया. मयंक पवार के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन बुधवार, 25 फरवरी 2026 को किया गया है. उनके चाहने वाले शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच राणा प्रताप बाग (दिल्ली) के संगम पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर में उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mayank Pawar Mayank Pawar Death Mayank Pawar Death News Sunny Leone