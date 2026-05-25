Padma Award 2026: मेडल-कैश और सर्टिफिकेट...पद्म पुरस्कार विजेताओं को सरकार से क्या-क्या मिलता है? जानिए क्या है नियम

Padma Award 2026: क्या पद्म पुरस्कार विजेताओं को मेडल के साथ करोड़ों रुपए और फ्री हवाई सफर मिलता है? अक्सर लोग पद्म पुरस्कार विजेताओं को लेकर ये सवाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन से मिलने वाले इस सम्मान और इसके नियम क्या हैं.

Padma Award 2026: भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार (Padma Award) भी है, जिसे हर साल कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और विज्ञान समेत अलग-अलग क्षेत्रों में अनोखे और बड़े योगदान के लिए दिया जाता है. इस साल पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना खास योगदान देने वाले कई बड़े सितारों का जलवा देखने को मिल रहा है. इस लिस्ट में मामूट्टी (Mammootty), अलका याग्निक (Alka Yagnik), आर. माधवन (R. Madhavan), प्रेसनजीत चटर्जी, सतीश शाह, अनिल रस्तोगी और धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, देश के इस बेहद सम्मानजनक अवॉर्ड के साथ पुरस्कार विजेता को और क्या-क्या मिलता है?

पद्म पुरस्कार विजेताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

दरअसल, अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि, पद्म पुरस्कार विजेताओं को सेरेमनी के बाद क्या-क्या मिलता है? क्योंकि, एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे लोगों को लगता है कि, पद्म पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों को कैश, हवाई यात्रा समेत कई अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैं. पद्म पुरस्कारों के साथ कोई पैसा नहीं मिलता है. सरकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री के साथ कोई भी पैसा, भत्ता या सरकारी छूट नहीं देती है. पद्म पुरस्कारों के नियमों के मुताबिक, 'इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि या रेल/हवाई यात्रा में किसी भी तरह की रियायत या सुविधा नहीं जुड़ी होती है.'

पद्म पुरस्कार के क्या हैं नियम?

बता दें कि, इस अवॉर्ड को जीतने वालों को राष्ट्रपति के दस्तखत वाला एक सर्टिफिकेट और एक मेडल जिया जाता है. यह सम्मान सिर्फ उनके काम और समाज के लिए दिए गए योगदान की सराहना करने के लिए होता है. गौरतलब है कि, अवॉर्ड पाने वालों को एक 'सनद' दिया जाता है, जोकि भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर वाला एक सर्टिफिकेट होता है. इसके साथ ही उन्हें एक मेडल और उसी मेडल की एक छोटी स कॉपी दी जाती है, जिसे वे खास मौकों या समारोहों में पहन सकते हैं. मालूम हो कि, ये अवॉर्ड्स कोई 'उपाधि' नहीं हैं, यानी की इस पुरस्कार को पाने वाले लोग अपने नाम के आगे या पीछे 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' या 'पद्म श्री' का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नियमों के मुताबिक, अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे यह सम्मान वापस भी लिया जा सकता है.

किसे कौन सा पुरस्कार मिलता है?

पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, जिनका ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है. ये पुरस्कार तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पहल 'पद्म विभूषण' (ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए) दूसरा 'पद्म भूषण' (ये उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए) तीसरा 'पद्म श्री' (ये किस भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए)

मामूट्टी से अलका याग्निक तक किसे कौन सा सम्मान मिला?

भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान देने के लिए इस साल दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. वहीं सुपरस्टार मामूट्टी और मशहूर सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है. इसक अलावा आर. माधवन, प्रसेनजीत चटर्जी, सतीश शाह और अनिल रस्तोगी को सिनेमा, संगीत और कला के क्षेत्र में उनके बेहतरीन काम के लिए पद्म श्री से नवाजा गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…