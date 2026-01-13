62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्री ने लगाई आग! चिरंजीवी के सुपरहिट गाने पर किया जबरदस्त डांस, Video...

Meenakshi Seshadri Dance Video: वो कहते हैं न कि, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता बस उसकी उम्र बढ़ती है और इस बात को एक बार फिर बॉलीवुड की 'मल्लिका-ए-हुस्न' रही एक एक्ट्रेस ने साबित कर दी है. ये हसीना कोई और नहीं बल्कि, 90 के दशक की सेंसेशन रहीं मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) हैं. एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो भले ही 62 साल की हो गई हैं, लेकिन उनके अंदर की डांसर आज भी उतनी ही जवान है, जितनी तीन दशक पहले थी. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल (Meenakshi Seshadri Viral Video) हो रहा है.
पीली साड़ी पहन मदमस्त होकर नाची एक्ट्रेस
'हीरो', 'घातक', 'दामिनी', 'शहंशाह', 'अल्लाह रक्खा' और 'परिवार' जैसी कई हिट फिल्में देने वाली मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) आज भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी अंदर की एक्टर और डांसर आज भी जवान है और पूरी तरह से एक्टिव है, जो उनके हालिया पोस्ट वीडियो में देखा जा सकता है. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपनी ही एक फिल्म 'आज का गुंडा राज' के गाने 'तोता मेरा तोता' पर मदमस्त होकर डांस करती नजर आईं. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
TRENDING NOW
62 की उम्र में ऐसा डांस देख रह जाएंगे दंग
वायरल हो रहे वीडियो में मीनाक्षी पीले रंग की साड़ी पहने गार्डन में डांस करते हुए ऐसे कमर मटका रही है और एक्सप्रेशन दे रही है, जिसे देखकर आज की यंग एक्ट्रेसेस भी जल-भुन जाएंगी. 62 साल की उम्र में ऐसा जबरदस्त डांस करना वाकई काबिले तारिफ है. जैसे ही एक्ट्रेस का ये वीडियो वायरल हुआ यूजर्स ने मीनाक्षी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दे दिए. एक ने तो मीनाक्षी शेषाद्री को माधुरी दीक्षित तक से कम्पेयर कर दिया.
यूजर्स ने किया माधुरी दीक्षित से कम्पेयर
एक्ट्रेस की इस वायरल डांस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, '1980 के दशक से भी अति सुंदर डांस मैम...मुझे आपका इसी फिल्म का डांस बहुत प्यारा लगता है...पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी अगर आप एक बार फिर इस गाने पर डांस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इनका क्या करें आज भी वही अदा है.' एक अन्य ने कहा, 'एक जमाने में मीनाक्षी की कंपटीशन रहीं माधुरी दीक्षित भी फेल हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
View this post on Instagram
आपको बता दें कि, जिस गाने पर मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri Movie) डांस कर रही हैं वो 33 साल पहले आई उनकी फिल्म 'आज का गुंडाराज' का है. जिसमें वो चिरंजीवी के साथ रोमांस फरमाती नजर आईं थी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates