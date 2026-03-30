MI Vs KKR IPL 2026: मुंबई के मैदान पर उतरा बॉलीवुड का ग्लैमर, सुहाना-अनन्या की मस्ती और अबराम के रिएक्शन ने लूटी महफिल

MI Vs KKR IPL 2026: 29 मार्च 2026 को MI vs KKR के बीच शानदार मुकाबला खेला गया. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को चीयर करने के लिए सुहाना खान से लेकर अनन्या पांडे तक पहुंचे थे जिनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

MI Vs KKR IPL 2026 Viral Video: क्रिकेट के 'महाकुंभ' यानी आईपीएल 2026 की 28 मार्च से शुरुआत हो चुकी है. इसका दूसरा मैच रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियन्स के बीच खेला गया. मैच के दौरान एक तरफ जहां लोगों की नजरें MI और KKR के बीच चल रहे इस शानदार मैच पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस की निगाहें स्टैंड्स पर जा टिकी जहां बॉलीवुड स्टार किड्स सुहाना खान, अबराम खान और अनन्या पांडे मैदान पर अपनी टीम KKR को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे. तीनों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अबराम की क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

कैमरे में कैद हुए सुहाना-अनन्या और अबराम का रिएक्शन

MI और KKR के बीच खेले गए इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भले ही नजर नहीं आए, लेकिन उनके बच्चों सुहाना खान और अबराम खान ने अनन्या पांडे के साथ मिलकर उनकी कमी पूरी कर दी. इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान तीनों ने हर खास पर रिएक्ट किया और उनका हर रिएक्श कैमरे में कैद हुआ. स्टारकिड्स के रिएक्शन का वीडियो KKR ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने बेहद प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है.

KKR ने वीडियो के साथ लिखा खास कैप्शन

KKR द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सुहाना खान (Suhana Khan) को पूरे जोश के साथ अपनी टीम को चीयर करते हुए देखा जा सकता है, वहीं अबराम (Abram Khan) भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए. अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने भी तालियां बजाकर और हूटिंग करके टीम का हौसलाअफजाई की. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, 'स्टेडियम की सबसे बेस्ट सीटों से धांसू एनर्जी.' ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Premium energy from the best seats in the house ? pic.twitter.com/lpoWAnoTEt — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 29, 2026

MI vs KKR में किसकी हुई जीत?

आपको बता दें कि, आईपीएल (IPL 2026) की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की है और सुहाना खान साल दर साल अपनी टीम KKR के लगभग हर मैच में नजर आती हैं. एक्ट्रेस अपने पिता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan IPL Team) की टीम को सपोर्ट करने हर साल स्टेडियम पहुंचती हैं. वहीं ये सिलसिला इस बार भी देखने को मिला. हालांकि, MI Vs KKR के बीच खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और आखिर में कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंह की खानी पड़ी है और रोहित शर्मा की तूफानी पारी के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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