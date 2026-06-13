Bohemian Rhapsody को पछाड़ Michael बनी दुनिया की नंबर 1 म्यूजिकल बायोपिक, बाॅक्स ऑफिस पर इतनी हुई कमाई

हॉलीवुड फिल्म 'माइकल' ने 8699 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई करके इतिहास रच दिया है. 'बोहेमियन रैप्सोडी' को पछाड़कर यह दुनिया की नंबर 1 म्यूजिकल बायोपिक बन गई है.

पॉप संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन का जादू आज भी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. उनकी जिंदगी पर आधारित हॉलीवुड की म्यूजिकल बायोपिक 'माइकल' ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है, जो बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक की कोई भी बायोपिक आज तक नहीं कर पाई. फिल्म ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धुआं-धुआं करते हुए दुनिया की सबसे कामयाब और नंबर 1 म्यूजिकल बायोपिक होने का गौरव हासिल कर लिया है.

Bohemian Rhapsody को छोड़ा पीछे

कोइमोइ की रिपोर्ट के अनुसार, 'माइकल' ने ऑल-टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग म्यूजिक बायोपिक का खिताब अपने नाम करने के लिए फ्रेडडी मर्करी की बायोपिक 'बोहेमियन रैप्सोडी' को शिकस्त दी है. ब्रिटिश रॉक बैंड 'क्वीन' के फ्रंटमैन पर बनी उस फिल्म ने दुनिया भर में 911 मिलियन डॉलर कमाए थे. लेकिन माइकल जैक्सन के सगे भतीजे जाफर जैक्सन स्टारर 'माइकल' ने वर्ल्डवाइड 911.9 मिलियन डॉलर (करीब 8699.53 करोड़) का बिजनेस करके उसे पछाड़ दिया है. मुख्य किरदार में जाफर जैक्सन की एक्टिंग और मूनवॉक ने दर्शकों को भावुक भी किया और झूमने पर भी मजबूर कर दिया.

अमेरिका से लेकर भारत तक नोटों की बारिश

बीती 22 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म लगातार 48 दिनों से थिएटर्स में मजबूती से टिकी हुई है. नॉर्थ अमेरिका में अपने सातवें गुरुवार को भी फिल्म ने $870,000 की शानदार कमाई की. इसी के साथ यह फिल्म हॉलीवुड के उस एलीट क्लब में शामिल हो गई है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे लंबे समय तक हर दिन 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया.

फिल्म के कलेक्शन का पूरा लेखा-जोखा

घरेलू कलेक्शन: 358.6 मिलियन डॉलर (करीब 3421.04 करोड़)

कुल वर्ल्डवाइड कमाई: 911.9 मिलियन डॉलर (करीब 8699.53 करोड़)

भारतीय बॉक्स ऑफिस : 70.24 करोड़

क्या 'ओपनहाइमर' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

भले ही 'माइकल' दुनिया की नंबर 1 म्यूजिकल बायोपिक बन गई है, लेकिन अगर ऑल-ओवर बायोग्राफिकल फिल्मों की बात करें, तो किंग ऑफ पॉप अभी भी दूसरे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में टाॅप पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओपनहाइमर' का कब्जा है, जिसने ग्लोबल लेवल पर 975 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. 'फादर ऑफ एटॉमिक बम' कहे जाने वाले वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर की इस कहानी को टक्कर देने के लिए 'माइकल' को अब भी करीब 63 मिलियन डॉलर की जरूरत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.