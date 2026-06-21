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15 साल बाद 'हॉन्टेड' के सीक्वल को लेकर मिमोह चक्रवर्ती ने खोला बड़ा राज, बताया विक्रम भट्ट संग काम करने का एक्सपीरियंस Exclusive

बॉलीवुड एक्टर मिमोह चक्रवर्ती और डायरेक्टर विक्रम भट्ट की जोड़ी 15 साल बाद 'हॉन्टेड' के सीक्वल के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने भी बेटे मिमोह खास सलाह दी थी. आइए जानते हैं…

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By: Shreya Pandey | Published: June 21, 2026 10:56 AM IST
15 साल बाद 'हॉन्टेड' के सीक्वल को लेकर मिमोह चक्रवर्ती ने खोला बड़ा राज, बताया विक्रम भट्ट संग काम करने का एक्सपीरियंस Exclusive

मिमोह ने किया मजेदार खुलासा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं. इसकी वजह है उनकी हालिया रिलीज फिल्म, जो साल 2011 की ब्लॉकबस्टर और भारत की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D डरावनी फिल्म 'हॉन्टेड' का ऑफिशियल सीक्वल है. मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने पूरे 15 साल के लंबे गैप के बाद इस कल्ट हॉरर फ्रैंचाइजी को बड़े पर्दे पर दोबारा जिंदा किया है. जहां पहली फिल्म ने मिमोह के डूबते करियर को एक मजबूत सहारा दिया था, वहीं अब इस फ्रैंचाइजी की नई फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को डराने में पूरी तरह कामयाब रही है. आजकल सिनेमाघरों में हॉरर-कॉमेडी का दौर चल रहा है, यही वजह है कि फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ रही है और यह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

15 साल बाद बना हॉन्टेड का सीक्वल

हाल ही में Bollywood life के साथ बातचीत के दौरान, मिमोह चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि जब फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने उन्हें अचानक कॉल करके बताया कि उनके पास हॉरर फिल्म (हॉन्टेड) के सीक्वल की बेहतरीन स्क्रिप्ट है, तो वह बहुत एक्साइटेड हो गए. मिमोह ने तुरंत अपने माता-पिता को यह खबर दी. मिथुन दा ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर 15 साल के लंबे गैप के बाद भी यह फिल्म बन रही है, तो जरूर इसका सही समय अब आया है.

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मिमोह ने बताया कि यह फिल्म कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक देसी और प्योर हॉरर फिल्म है, जो सच में दर्शकों को डराएगी. उनका मानना है कि इस समय हॉरर फिल्मों का एक तरह से फेस्टिवल चल रहा है, और दर्शक ऐसी ऑथेंटिक डरावनी फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं.

डैड मिथुन ने दी सलाह

मिमोह ने विक्रम भट्ट की तारीफ करते हुए उन्हें हॉरर फिल्मों का महेश भट्ट बताया. उन्होंने कहा कि ‘विक्रम सर सिर्फ एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि वह आपकी आत्मा को डायरेक्ट करते हैं. वह शूटिंग के दौरान इतनी बारीकी से चीजें पकड़ते हैं जो कोई और नोटिस भी नहीं कर सकता.’ अगर बिना किसी डायलॉग का भी कोई सीन है, तो वह उसमें 100% परफेक्शन ले आते हैं. जब मिमोह ने अपने डैड को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो मिथुन दा ने उन्हें एक ही सलाह दी कि "विक्रम भट्ट की बात ध्यान से सुनना, तुमने पहले भी उनकी बात मानी थी और फिल्म हिट रही थी, इस बार भी वैसा ही करना.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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