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मिथुन चक्रवर्ती के वॉर्डरोब से इन चीजों को गायब करना चाहते हैं मिमोह चक्रवर्ती, एक्टर ने खुद किया मजेदार खुलासा Exclusive

एक्टर मिमोह चक्रवर्ती ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने पिता लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी चीज चुराना चाहेंगे.

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By: Shreya Pandey | Published: June 21, 2026 10:31 AM IST
मिथुन चक्रवर्ती के वॉर्डरोब से इन चीजों को गायब करना चाहते हैं मिमोह चक्रवर्ती, एक्टर ने खुद किया मजेदार खुलासा Exclusive

मिमोह चक्रवर्ती ने खोला बड़ा राज

Mimoh Chakraborty: बॉलीवुड एक्टर मिमोह चक्रवर्ती इन दिनों अपनी फिल्म 'हॉन्टेड 3D' के को लेकर जबरदस्त चर्चाओं में हैं. साल 2011 में आई भारत की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, जिसने मिमोह के करियर को एक नई पहचान दी थी. अब पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद, मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट एक बार फिर इस कल्ट हॉरर फ्रैंचाइजी के साथ लौटे हैं. 'हॉन्टेड 3D' इन दिनों बाॅक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचा रही है.

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पिता के अलमारी से क्या चुराएंगे मिमोह?

हाल ही में हुए Bollywood life के साथ बातचीत के दौरान, जब एक्टर मिमोह चक्रवर्ती से पूछा गया कि अगर वह भूत बन जाएं, तो अपने डैड यानी मिथुन चक्रवर्ती की अलमारी या घर से क्या चुराना पसंद करेंगे? इस पर मिमोह ने हंसते हुए जवाब दिया कि वह अपने डैड के अवॉर्ड्स चुराना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने 3 नेशनल अवॉर्ड, दादा साहब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण जैसे अनगिनत सम्मान जीते हैं. हालांकि ये सारे अवॉर्ड्स घर पर ही हैं, लेकिन मिमोह ने बताया कि उन अवॉर्ड्स को जीतने के पीछे की जो भावना और मेहनत है, वह उसे महसूस करना चाहते हैं और उसी को चुराना चाहते हैं.\

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मिथुन दा का सीक्रेट टाइमपास

जब मिमोह चक्रवर्ती से पूछा गया कि ‘क्या मिथुन दा के पास कोई ऐसी सीक्रेट चीज है जो वह हमेशा अपने साथ रखते हैं’? इस पर मिमोह ने बताया कि स्क्रीन पर जितने बड़े सुपरस्टार उनके डैड लगते हैं, असल जिंदगी में वह उतने ही सिंपल इंसान हैं. उनके पास हमेशा एक आईपैड रहता है, जिस पर वह फ्री टाइम में सॉलिटेयर यानी फ्री सेल गेम खेलते हैं. मिमोह ने मजे लेते हुए कहा कि उनके डैड को इस गेम की इतनी आदत है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. वह 10 से 20 सेकंड में ही गेम खत्म कर देते हैं. उनके पॉइंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब गेम में स्कोर आगे ही नहीं बढ़ता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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