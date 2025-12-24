किरदार में पूरी तरह खो गए थे Mirzapur के मुन्ना भैया, आधी रात को पत्नी की दबोच डाली गर्दन और फिर......

Mirzapur Actor Divyendu Sharma Scary Incident With Wife: एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने हाल में अपने साथ हुई एक घटना का खुलासा किया है, जिसमें वह पत्नी की गर्दन दबा बैठे थे. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

Mirzapur Actor Divyendu Sharma Scary Incident With Wife: बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि वह अपने किरदार में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें असल जिंदगी में आने में महीनों लग जाते हैं. फिल्म पद्मावत की शूटिंग के बाद रणवीर सिंह को खिलजी के रोल से निकलने में महीने लग गए थे और इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने किया था, लेकिन अब मिर्जापुर सीरीज से फैंस के बीच मशहूर हुए दिव्येंदु शर्मा यानी मुन्ना भैया ने भी इसी स्थिति से जुड़ा एक खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे वह एक किरदार में इतना ज्यादा घुस गए थे कि अपनी पत्नी की गर्दन ही पकड़ ली थी. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

दिव्येंदु शर्मा ने बताया पत्नी संग हुई अजीब घटना

मिर्जापुर (Mirzapur) एक्टर दिव्येंदु शर्मा (Divyendu Sharma) ने मैशेबल इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की खराब घटना का खुलासा किया. दिव्येंदु ने बताया कि वह एक बार स्कॉटलैंड में शूट कर रहे थे और वह अपने साथ पत्नी आकांक्षा को भी साथ लेकर गए थे. फिल्म की शूटिंग के बाद जब वह रात को होटल पहुंचे तो दिन में शूट हुआ पूरा सीन एक्टर को दिमाग में था और इसी वजह से उन्होंने रात को सोते हुए पत्नी पर हमला कर दिया. एक्टर ने बताया कि रात को नींद में उन्हें पता नहीं चला कब उन्होंने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया था. इसके बाद एक्टर को उनका ये किरदार काफी ज्यादा परेशान करने लगा था. इस घटना के बाद वह काफी समय तक गिल्ट में रहने लगे. एक्टर ने बताया कि उनकी ये फिल्म पति-पत्नी के रिश्ते पर थी.

राधिका आप्टे ने बताया क्यों होता एक्टर संग ऐसा...

दिव्येंदु शर्मा के साथ इस इंटरव्यू में राधिका आप्टे भी थीं, जो ओटीटी क्वीन कहा जाता है. राधिका ने इस घटना पर अपनी राय देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि एक्टर्स के साथ ऐसी घटनाएं इसी वजह से होती हैं क्योंकि इंडस्ट्री में लोग आपसे ओवरटाइम करवाते हैं. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि इंडस्ट्री में एक्टर्स हो या फिर ईपी... यहां पर लोगों से इतना काम करवाया जाता है कि वह कई बार रातों की नींद तक ठीक से नहीं ले पाते हैं. बता दें कि राधिका आप्टे और दिव्येंदु शर्मा ने साली मोहब्बत और ट्रेन फ्रॉम छपरौला में साथ काम किया था. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

