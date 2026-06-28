वेब सीरीज 'मिर्जापुर' और फिल्म 'लापता लेडीज' समेत कई प्रोजेक्ट में नजर आने वाले एक्टर सतेंद्र सोनी (Satyendra Soni) के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बारे में बात की और वह रोने लगे. सतेंद्र सोनी ने बताया है कि वह फिल्म करने के लिए एमपी गए थे और यहां पर डायरेक्टर ने उनके रुपये नहीं दिया. जब उन्होंने रुपये मांगे तो मारने की धमकी दी. सतेंद्र सोनी ने एक अन्य वीडियो शेयर कर बताया है कि वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं और उन्होंने एमपी पुलिस का धन्यवाद दिया है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने पूरी बात क्या बताई है.
सतेंद्र सोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने रोते हुए बताया, 'मेरा नाम सतेंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूं. मैं मैहर में फिल्म पेड पालकी करने आया था. इस फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं. इन्होंने मुझे 50 हजार साइनिंग अमाउंट दिया था और कहा था कि हम आपको ऑन शूट डे पर पेमेंट करेंगे. आज हमने 8 दिन की शूटिंग कर ली है. जब हमने इनसे पैसे की बात की तो इन्होंने हमारा पैकअप कर दिया. उन्होंने कहा कि है कि तुम लोग होटल में नहीं दिखने चाहिए और हमें मारने की धमकी दी है.'
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सतेंद्र सोनी ने इंस्टाग्राम पर एक अन्य वीडियो शेयर कर बताया है कि वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं. सतेंद्र सोनी ने वीडियो में दिखाया कि उनके साथ श्रीधर दुबे और पंकज दुबे हैं. इसके साथ ही तीनों ने मैहर पुलिस और अन्य लोगों का धन्यवाद दिया है, जिन्होंने उनकी मदद की. सतेंद्र सोनी, श्रीधर दुबे और पंकज दुबे ने बताया कि वह लोग बहुत मुश्किल में फंस गए थे और मानसिक तौर पर बुरी तरह हिल गए थे. उन्होंने ये भी बताया जब वह मुश्किल में थे तब कई लोग उनकी मदद करने के लिए सामने आए, जिससे हम लोग हिम्मत बनाए रख सके. इसके साथ ही तीनों ने मदद करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है. बताते चलें कि सतेंद्र सोनी ने वेब सीरीज और फिल्म के अलावा कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में भी काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.