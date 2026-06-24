Mirzapur The Movie: 'गद्दी है तो हम हैं', नए पोस्टर्स देख एक्साइटेड हुए फैंस, जानें कब आएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का टीजर?

Mirzapur The Movie Teaser Release Date: पंकज त्रिपाठी और अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' के टीजर रिलीज होने की डेट से पर्दा उठ गया है. आइए जानते हैं कि फिल्म का टीजर कब आएगा.

मिर्जापूर द मूवी के टीजर की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है.

ओटीटी पर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' तीन सीजन ने लोगों को काफी एंटरटेन किया है. इस वेब सीरीज के चौथे सीजन के लिए फैंस बेसब्र हो रहे थे कि इसकी फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया था. 'मिर्जापुर द मूवी' (Mirzapur The Movie) के नाम से बनने जा रही फिल्म को लेकर अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के टीजर की रिलीज डेट सामने आ गई है. मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर्स शेयर करके टीजर की रिलीज डेट बताई है. फिल्म के टीजर की डेट जानने के साथ ही पोस्टर्स देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और अली फजल (Ali Fazal) स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' का टीजर कब और किस टाइम आएगा.

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर उतावले हो रहे हैं फैंस

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' के मेकर्स ने नए पोस्टर्स शेयर किए हैं और फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ाया है. इस फिल्म के टीजर की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया गया है. फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार पंकज त्रिपाठी और अली फजल के पोस्टर्स के साथ ही मिर्जापुर की कुर्सी का एक पोस्टर शेयर किया गया है. इसके साथ ही दिलचस्प कैप्शन लिखे गए हैं. पंकज त्रिपाठी के पोस्टर के साथ लिखा है, 'जो आया है, वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भइया की होगी. आपका स्वागत करते हैं बड़े पर्दे पर.' अली फजल के पोस्टर के साथ लिखा है, 'शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है. गुड्डू भइया आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, तैयार है ना?' मिर्जापुर की कुर्सी के साथ कैप्शन लिखा है, 'गद्दी है तो हम हैं.' इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' की टीजर डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है. फिल्म का टीजर 25 जून यानी गुरुवार को दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा.

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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' इस डेट को होगी रिलीज

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है. ये फिल्म अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है. फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अली फजल के अलावा जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, सोनल चौहान, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, अनंगशा बिस्वास जैसे सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.