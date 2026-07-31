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Mirzapur: The Movie का 'भौकाल' देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस डेट को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर!

Mirzapur: The Movie Trailer: 'मिर्जापुरः द मूवी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर खबरें आ रही हैं. आइए जानते हैं कि कब फिल्म का ट्रेलर आएगा.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 31, 2026 3:34 PM IST
Mirzapur: The Movie का 'भौकाल' देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस डेट को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर!

मिर्जापुरः द मूवी का ब्रेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के तीन सीजन रिलीज हुए और सभी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. वेब सीरीज की कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता. इसके बाद मेकर्स ने जब अनाउंस किया इस वेब सीरीज को फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 'मिर्जापुरः द मूवी' (Mirzapur: The Movie) नाम से बनी फिल्म के पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुके हैं और लोगों का एक्साइटमेंट डबल हो चुका है. इसके बाद फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा हैं. ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच 'मिर्जापुरः द मूवी' के ट्रेलर रिलीज डेट सामने आई है. आइए जानते हैं कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा.

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'मिर्जापुरः द मूवी' के ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस

'मिर्जापुरः द मूवी' का जबरदस्त बज बना हुआ है और इस बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. ओटीटी पर वेब सीरीज देखने के बाद इसको सिनेमाघरों में देखने के लिए लोग उत्साहित हैं. इसी बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आई है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि 'मिर्जापुरः द मूवी' का ट्रेलर 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. सोर्स ने बताया, 'फिल्म के बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. टीजर से के बाद मेकर्स अब 11 अगस्त को 'मिर्जापुरः द मूवी' का ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी में हैं. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को सिनेमाघरों में रिलीज से पहले मिर्जापुर की दुनिया की अब तक की सबसे व्यापक झलक पेश करेगा.' 'मिर्जापुरः द मूवी' के ट्रेलर पर आए अपडेट के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

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'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज

बताते चलें कि 'मिर्जापुर द मूवी' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी गुरमीत सिंह के कंधों पर थी. फिल्म को अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया है. 4 सितंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज 'मिर्जापुर द मूवी' में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, सोनल चौहान, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, अनंगशा बिस्वास जैसी जबरदस्त स्टारकास्ट नजर आएगी. अब देखने वाली बात होगी कि वेब सीरीज की तरह फिल्म को रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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