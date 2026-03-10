आतिफ तासे संग निकाह कर पछता रही मिस इंडिया अर्थ Sayali Surve, आपबीती सुन कांप उठेगा दिल; पति पर लगाए 'लव जिहाद' के आरोप!

Sayali Surve: सायली सर्वे ने दस साल पहले बिजनेसमैन आतिफ तासे संग इंटरफेथ लव मैरिज की थी. हालांकि, अब उन्होंने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का और पति पर 'लव जिहाद' का गंभीर आरोप लगाया है.

Sayali Surve: 'मिस इंडिया अर्थ 2019' की विनर और मशहूर मॉडल सायली सर्वे (Sayali Surve) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. दस साल पहले इंटरफेथ लव मैरिज करने वाली सायली एक बार फिर अपने हिंदू धर्म में वापस आ गई हैं और साथ ही उन्होंने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप (Sayali Surve Allegations Against Husband) लगाया है. इसके अलावा मॉडल ने अपने पति पर 'लव जिहाद' (Love Jihad) का गंभीर आरोप भी लगाया है. सायल सर्वे का एक वीडियो (Sayali Surve Video) सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी के पूरे दस साल खोलकर रख दिए. मॉडल की आपबीती सुनकर दिल कांप उठेगा.

सायल सर्वे (Sayali Surve News) ने हाल ही में कथित उत्पीड़न के चलते एक बार फिर से हिंदू धर्म में वापसी की है, जिसके बाद उनका शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया और फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर आद्या सर्वे कर लिया है. जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए.

'मुझपर सम्मोहन किया गया था'

मीडिया से बात करते हुए सायली सर्वे उर्फ आद्या सर्वे ने कहा कि, उन्हें सीधे तौर पर शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें सम्मोहन के जरिए लव रिलेशनशिप में बांधा गया था. उस स्थिति में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन सायली ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि, यह एक 'लव जिहाद' था.

'मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि...'

सायली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि निकाह करना जरुरी था और धर्म परिवर्तन होना भी जरुरी था. पहला प्रोसेस पूरा हुआ और उसके बाद मैं वहीं रह गई. 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती हैं और बैकग्राउंड का अंदाजा होता है और मुझे भी वो चीजे समझ आई. मैंने बहुत बार कोशिश की, कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन अक्सर मुझे बहका दिया जाता था.'

शादी में झेली प्रताड़ना

सायली सर्वे ने आगे कहा कि, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचकर शादी को कई मौके दिए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे दुर्व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं कर सकीं. उन्होंने कहा, 'जब आपको 24 घंटे गालियों के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता और बिना किसी गलती के मार-पीट होती है, तो जो चीजें आपके लिए पहले नॉर्मल नहीं होतीं, वो धीरे-धीरे नॉर्मलाइज हो जाती हैं. जैसे कि, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थीं कि, वो इस सिचुएशन को देखें और जिंदगीभर इस स्ट्रोक को झेलें, इसलिए उन्होंने यह कठोर कदम उठाया.'

'यह साफ तौर पर लव जिहाद का मामला है'

सायली ने सीधे तौर पर कहा, 'यह निश्चित रूप से लव जिहाद का मामला है. कई लोग कहते हैं कि, जब मैंने खुद यह कदम उठाया था, तो अब क्यों बोल रही हूं? सच तो यह है कि, जब मैंने फैसला लिया था, तब मुझमें इतनी समझ नहीं थी. मैं उनपर भरोसा करके उन्हें एक अच्छा इंसान समझकर गई थी.'

Former Miss India Earth Sayali Surve married Atif in 2019 despite family opposition and & onverted to Islam, taking the name Ateeja. She’s alleging harassment and pressure to follow strict Islamic practices by her husband and his family. pic.twitter.com/45fpmyC3t6 — मधुमिता (@madhu_mita_) March 10, 2026

कौन है सायली सर्वे का पति?

मालूम हो कि, सायली सर्वे ने दस साल पहले मीरा-भयंदर के बिजनेसमैन आतिफ तासे से लव मैरिज की थी. शादी के बाद उनका नाम बदलकर अतेजा तासे कर दिया गया. वहीं मीडिया से बात करते हुए सायली ने अपने और आतिफ की मुलाकात के बारे में बात करते हुए बताया कि, उनकी आतिफ तासे से पहली मुलाकात साल 2017 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. इस मीटिंग में दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और धीरे-धीरे वो एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए और साल 2019 में शादी कर ली. सायली ने ये भी बताया कि, उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर ये निकाह किया, जिसका अब उन्हें पछतावा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

