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Mithun Chakraborty Health Update: मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में सुधार, डिस्चार्ज के बाद एक्टर का पहला रिएक्शन आया सामने

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर है. कोलकाता के अस्पताल में सर्जरी के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है. हाथ से मेटल प्लेट निकलवाने के बाद अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 2:16 PM IST
Mithun Chakraborty Health Update: मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में सुधार, डिस्चार्ज के बाद एक्टर का पहला रिएक्शन आया सामने

मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में सुधार

हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के फैंस के लिए बेहद सुकून भरी और राहत देने वाली खबर सामने आई है. बीते दिनों अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उनके स्वास्थ्य को लेकर फैंस काफी चिंतित थे और लगातार उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे. अब ताजा अपडेट के मुताबिक, मिथुन दा का माइनर ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने घर वापस लौट आए हैं, जहां डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वे आराम कर रहे हैं.

क्यों होना पड़ा था अस्पताल में भर्ती?

जानकारी के अनुसार, मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दरअसल, उनकी आर्म में काफी समय पहले एक मेटल प्लेट लगाई गई थी, जिसे अब सर्जिकल प्रक्रिया के जरिए बाहर निकाला जाना जरूरी था. डॉक्टरों की एक टीम की देखरेख में यह छोटा सा ऑपरेशन बेहद सावधानी और सफलता के साथ पूरा किया गया. सर्जरी के दौरान बांह से मेटल प्लेट को सुरक्षित तरीके से निकाल दिया गया. ऑपरेशन के बाद उनकी रिकवरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से हुई, जिससे डॉक्टरों की टीम काफी खुश थी.

तबीयत में सुधार के बाद मिली छुट्टी

मेडिकल बुलेटिन और सूत्रों के अनुसार, मिथुन चक्रवर्ती की स्थिति बिल्कुल सामान्य, स्थिर और ठीक है. डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की अब कोई बात नहीं है. सेहत में तेजी से हुए सुधार को देखते हुए बीते शनिवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. फिलहाल, डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करने, हल्का-फुल्का व्यायाम करने और अपने खान-पान व डाइट का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है.

फैंस की दुआएं रंग लाईं

जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती के स्वस्थ होने और घर लौटने की खबर सोशल मीडिया पर फैली, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई. पिछले कुछ दिनों से जो फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर मायूस थे, उन्होंने राहत की सांस ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'डिस्को डांसर' के फैंस उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए लगातार प्यार और शुभकामनाएं भेज रहे हैं.

मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में मृणाल सेन की प्रतिष्ठित फिल्म 'मृगया' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. अपनी पहली ही फिल्म में जानदार अदाकारी के लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था. इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म 'नदी थेके सागरे' और बॉलीवुड में 'सुरक्षा' व 'हम पांच' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी धाक जमाई. साल 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' ने तो उन्हें भारत के साथ रूस और कई अन्य देशों में भी रातों-रात एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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