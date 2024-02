सिनेमा की दुनिया के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को बीते शनिवार को कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 73 साल के मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। बताते चलें कि मिथुन चक्रवर्ती के सभी टेस्ट करने के बाद सामने आई जानकारी से पता चला था कि उन्हें ब्रेन का Ischemic Cerebrovascular Accident स्ट्रोक आया था। अब मिथुन चक्रवर्ती का अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कुछ लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ये वीडियो देखने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है। Also Read - मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द के बाद हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, फैंस कर रहे दुआ

न्यूज एजेंसी एएनआई ने रविवार की शाम को एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार से बात कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने कोलकाता के निजी अस्पताल पहुंचकर मिथुन चक्रवर्ती का हाल जाना है। वहीं, सुकांत मजूमदार ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात के बाद कहा है, वह पहले से ठीक हैं और उन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, डाक्टरों ने उन्हें कुछ दिन घर पर आराम करने के लिए कहा। वहीं, अस्पताल की तरफ से भी मिथुन चक्रवर्ती की हालत ठीक बताई जा रही है।

#WATCH | West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar met veteran actor and BJP leader Mithun Chakraborty at a private hospital in Kolkata pic.twitter.com/4FRNoTuwKb

— ANI (@ANI) February 11, 2024