पहाड़ों के बीच बसा है मिथुन चक्रवर्ती का आलीशान रिसॉर्ट, कई फिल्मों की हो चुकी है शूटिंग, जानें दिलचस्प किस्सा

बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती 'मोनार्क होटल ग्रुप' के मालिक हैं. उन्होंने 1990 में ऊटी की खूबसूरत वादियों में डबल फायदे के मकसद से एक आलीशान होटल खोला था, जहां उनकी कई फिल्मों और सुपरहिट गानों की शूटिंग हुई.

मिथुन चक्रवर्ती का आलीशान होटल

बॉलीवुड के सितारे एक्टिंग और फिल्मों के भरोसे नहीं बैठते, वे अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए साइड बिजनेस का भी सहारा लेते हैं. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े सितारों ने अलग-अलग बिजनेस में पैसा लगाया है. इसी लिस्ट में एक बहुत बड़ा और कामयाब नाम है बॉलीवुड के 'डिस्को डांसर' यानी मिथुन चक्रवर्ती का. मिथुन चक्रवर्ती एक बेहद सफल होटल के मालिक हैं. मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया के भी बड़े खिलाड़ी हैं. वे 'मोनार्क होटल ग्रुप' के मालिक हैं. उनका यह होटल बिजनेस पिछले तीन दशकों से भी ज्यादा समय से सफलतापूर्वक चल रहा है. आज के समय में उनके पास मुख्य रूप से ऊटी और बेंगलुरु में बेहद आलीशान और लग्जरी होटल्स हैं.

तीन दशक पहले आया था यह आइडिया

मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1990 के आस-पास ऊटी में अपना होटल खोलने का मन बनाया था. उस समय ऊटी की खूबसूरत वादियों ने उनका मन मोह लिया था. प्रकृति के करीब होने के कारण उन्हें यह जगह बिजनेस के लिए सबसे सही लगी और उन्होंने बिना देर किए वहां एक आलीशान होटल खोल लिया, जो आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है. होटल खोलने के पीछे मिथुन चक्रवर्ती का एक बहुत ही स्मार्ट और अनोखा मास्टर प्लान था. वे जानते थे कि ऊटी फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है. उन्होंने सोचा कि अगर वे यहां होटल खोलेंगे, तो उनकी अपनी फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हो जाया करेगी. इससे फिल्म के क्रू और स्टार्स को रोकने का बाहर का खर्चा बचेगा और होटल का बिजनेस भी चमकेगा.

मिथुन की सुपरहिट फिल्मों की हुई शूटिंग

मिथुन दा का यह आइडिया पूरी तरह सुपरहिट साबित हुआ. उनके ऊटी वाले इस होटल और उसके आस-पास के खूबसूरत लोकेशंस पर मिथुन चक्रवर्ती की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग की गई. इनमें 'चीता', 'मर्द', 'शपथ', 'चंडाल', 'हिटलर', 'शेर-ए-हिंदुस्तान', 'आग ही आग' और 'अंगारा' जैसी दमदार एक्शन और ड्रामा फिल्में शामिल हैं. फिल्मों के साथ 90 के दशक का एक बेहद पॉपुलर गाना भी इस होटल से जुड़ा हुआ है. सिंगर अल्ताफ रजा का सुपर-डुपर हिट गाना 'इश्क और प्यार का मजा लीजिए' मिथुन की फिल्म 'शपथ' का ही था और इस पूरे गाने की शूटिंग मिथुन चक्रवर्ती के इसी ऊटी वाले होटल में की गई थी.

बी-ग्रेड फिल्में भी हुईं शूट

मिथुन चक्रवर्ती के इस होटल का इस्तेमाल मुख्यधारा की फिल्मों के लिए ही नहीं हुआ. अपने डबल मुनाफे वाले प्लान के हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती ने यहां कई बी-ग्रेड फिल्मों की शूटिंग की भी इजाजत दी. कम बजट वाली इन फिल्मों के लिए यह होटल एक परफेक्ट और किफायती लोकेशन बन गया था. होटल में आने वाले मेहमानों के लिए बेहतरीन मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट, एक बड़ा और आलीशान स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.