Mohammed Rafi: मोहम्मद रफी ने 102 डिग्री के बुखार में गाया था ये गाना, आज भी लोग करते हैं पसंद...

आज हम आपको सिंगर मोहम्मद रफी के एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग तब हुई, जब सिंगर को 102 डिग्री का बुखार था. उस हालत में सिंगर ने एक ऐसा गाना दिया, जिसे लोग आज भी सुनते हैं.

भारतीय संगीत के इतिहास में मोहम्मद रफी महज एक नाम नहीं, बल्कि एक अहसास हैं. 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर में रफी साहब का जन्म हुआ था. उनके गाए गीतों ने न जाने कितनी जेनरेशन को प्यार करना और गम को सहना सिखाया है. लेकिन उनकी सुरीली आवाज के पीछे छिपी अटूट मेहनत और ईमानदारी का एक ऐसा किस्सा है, जो आज के कलाकारों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. यह किस्सा जुड़ा है साल 1961 में आई एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म 'शोला और शबनम' के एक बेहद दर्दनाक गाना से. मोहम्मद रफी ने अपने चार दशक लंबे करियर में हजारों गाने गाए, लेकिन उनकी गाने ही नहीं बल्कि उनका व्यक्तित्व भी शानदार रहा है.

102 डिग्री बुखार और वो रिकॉर्डिंग

आज से करीब 64 साल पहले, संगीतकार खय्याम साहब इस फिल्म के लिए एक गीत तैयार कर रहे थे, जिसके बोल थे "जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझमें..." रिकॉर्डिंग का दिन तय था, लेकिन ऐन वक्त पर मोहम्मद रफी की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें 102 डिग्री का तेज बुखार था, उनका शरीर तप रहा था और कमजोरी इतनी थी कि ठीक से खड़े होना भी मुश्किल था. किसी भी दूसरे इंसान के लिए उस हालत में बिस्तर से उठना भी नामुमकिन होता, लेकिन रफी साहब को इस बात की फिक्र थी कि उनकी वजह से मेकर्स का आर्थिक नुकसान न हो जाए. अपनी सेहत को ताक पर रखकर वे स्टूडियो पहुंचे.

हिट गाने के पीछे का दर्द

साढ़े तीन मिनट के इस गीत को रफी साहब ने तेज बुखार के बीच रिकॉर्ड किया. दिलचस्प बात यह है कि बुखार और गले में भारीपन की वजह से उनकी आवाज में 'दर्द' आ गया था. जब यह गाना रिकॉर्ड होकर सामने आया, तो संगीतकार हैरान रह गए. गाने की सिचुएशन एक दुखी प्रेमी की थी, और रफी साहब की उस वक्त की कुदरती भारी आवाज ने इस गीत के दर्द को कई गुना बढ़ा दिया था. आज भी जब यह गाना बजता है, तो सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं. लोग इसे रफी साहब के सबसे बेहतरीन 'सैड सॉन्ग्स' में गिनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दर्द भरी आवाज के पीछे गायक का अपना दर्द था.

