ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • मोहम्मद सिराज को मिली लेडी लव? एक्ट्रेस के साथ वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी ...

मोहम्मद सिराज को मिली लेडी लव? एक्ट्रेस के साथ वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई

सेलिब्रिटी और क्रिकेट का कनेक्शन भारत में अक्सर सुर्खियों में रहता है. जहां हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक एक्ट्रेस के साथ स्पॉट किया गया. हालांकि दोनों कैमरे के सामने एक-दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आए.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 11:57 PM IST

मोहम्मद सिराज को मिली लेडी लव? एक्ट्रेस के साथ वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई
mohmmad siraj

मुंबई के एक कैफे के बाहर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 'बिग बॉस' फेम माहिरा शर्मा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक ही लोकेशन पर स्पॉट किया गया. सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक ही समय पर एक ही जगह देखे गए. हालांकि दोनों एक ही जगह तो नजर आए, लेकिन साथ में फ्रेम में नजर नहीं आए. हालांकि उनकी टाइमिंग ने फैंस के बीच कयासों का दौर शुरू कर दिया है.

एक साथ नहीं पर पास-पास आए नजर

वायरल वीडियो में देखा गया कि माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज एक ही समय पर एक ही कैफे में मौजूद थे. जहां वीडियो में सिराज कैफे के बाहर फैंस से मुस्कुराकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं माहिरा कैफे से निकलकर सीधे अपनी कार की ओर बढ़ती दिख रही हैं. कैमरे के सामने दोनों ने एक-दूसरे के दूरी बनाते हुए कोई बातचीत नहीं की, लेकिन एक ही जगह पर एक ही वक्त दोनों का मौजूद होना चर्चा का विषय बन गया है.

Also Read
'इससे बेहतर कुछ नहीं...' जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज की डेटिंग अफवाहों पर लगा ब्रेक, यूं सामने आया दोनों का असली रिश्ता

को-इंसिडेंस' या कुछ और?

सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अक्सर सितारे एक ही पॉपुलर जगहों पर नजर आते रहते हैं, लेकिन माहिरा और सिराज के मामले में फैंस इस बात को सिर्फ इत्तेफाक मानने को तैयार ही नहीं हैं. वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कैमरे के सामने साथ आने से बचते हुए दिखाई दिए, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स को यह सटीक टाइमिंग किसी कनेक्शन की ओर इशारा करती लगी.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी कहानी

इन दोनों के बीच 'लिंक-अप' की खबरें नई नहीं हैं. साल 2024 में जब दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया था, तभी से फैंस की नजरें इन पर टिकी थीं. उनके पोस्ट्स पर एक-दूसरे के लाइक्स और कमेंट्स ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं.

Also Read
Mohammed Siraj: बस आशा भोसले की पोती ही नहीं, इन हसीनाओं संग भी जुड़ चुका है मोहम्मद सिराज का नाम

अफवाहों पर पहले भी दे चुके हैं सफाई

जब डेटिंग की खबरें पहली बार उड़ी थीं, तब माहिरा शर्मा ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि वे किसी को डेट नहीं कर रही हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इन खबरों को 'बेबुनियाद' बताया था. हालांकि, ताजा वीडियो के बाद पुराने दावों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं.

Also Read
Mahira Sharma संग लिंकअप की खबरों पर Mohammad Siraj का रिएक्शन, पोस्ट में किया सब क्लीयर

फैंस का रिएक्शन और चुप्पी

फिलहाल इस हालिया वीडियो पर न तो माहिरा ने और न ही सिराज ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. जहां कुछ फैंस इसे महज एक 'फ्रेंडली हैंगआउट' बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे 'न्यू कपल अलर्ट' मान रहे हैं. बिना किसी ऑफिशियल कन्फर्मेशन के, ये सभी बातें केवल सोशल मीडिया की चर्चाओं तक सीमित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mahira Sharma Mohammed Siraj