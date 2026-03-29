मोहम्मद सिराज को मिली लेडी लव? एक्ट्रेस के साथ वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई

सेलिब्रिटी और क्रिकेट का कनेक्शन भारत में अक्सर सुर्खियों में रहता है. जहां हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक एक्ट्रेस के साथ स्पॉट किया गया. हालांकि दोनों कैमरे के सामने एक-दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आए.

मुंबई के एक कैफे के बाहर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 'बिग बॉस' फेम माहिरा शर्मा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक ही लोकेशन पर स्पॉट किया गया. सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक ही समय पर एक ही जगह देखे गए. हालांकि दोनों एक ही जगह तो नजर आए, लेकिन साथ में फ्रेम में नजर नहीं आए. हालांकि उनकी टाइमिंग ने फैंस के बीच कयासों का दौर शुरू कर दिया है.

एक साथ नहीं पर पास-पास आए नजर

वायरल वीडियो में देखा गया कि माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज एक ही समय पर एक ही कैफे में मौजूद थे. जहां वीडियो में सिराज कैफे के बाहर फैंस से मुस्कुराकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं माहिरा कैफे से निकलकर सीधे अपनी कार की ओर बढ़ती दिख रही हैं. कैमरे के सामने दोनों ने एक-दूसरे के दूरी बनाते हुए कोई बातचीत नहीं की, लेकिन एक ही जगह पर एक ही वक्त दोनों का मौजूद होना चर्चा का विषय बन गया है.

को-इंसिडेंस' या कुछ और?

सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अक्सर सितारे एक ही पॉपुलर जगहों पर नजर आते रहते हैं, लेकिन माहिरा और सिराज के मामले में फैंस इस बात को सिर्फ इत्तेफाक मानने को तैयार ही नहीं हैं. वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कैमरे के सामने साथ आने से बचते हुए दिखाई दिए, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स को यह सटीक टाइमिंग किसी कनेक्शन की ओर इशारा करती लगी.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी कहानी

इन दोनों के बीच 'लिंक-अप' की खबरें नई नहीं हैं. साल 2024 में जब दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया था, तभी से फैंस की नजरें इन पर टिकी थीं. उनके पोस्ट्स पर एक-दूसरे के लाइक्स और कमेंट्स ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं.

अफवाहों पर पहले भी दे चुके हैं सफाई

जब डेटिंग की खबरें पहली बार उड़ी थीं, तब माहिरा शर्मा ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि वे किसी को डेट नहीं कर रही हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इन खबरों को 'बेबुनियाद' बताया था. हालांकि, ताजा वीडियो के बाद पुराने दावों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं.

फैंस का रिएक्शन और चुप्पी

फिलहाल इस हालिया वीडियो पर न तो माहिरा ने और न ही सिराज ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. जहां कुछ फैंस इसे महज एक 'फ्रेंडली हैंगआउट' बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे 'न्यू कपल अलर्ट' मान रहे हैं. बिना किसी ऑफिशियल कन्फर्मेशन के, ये सभी बातें केवल सोशल मीडिया की चर्चाओं तक सीमित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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