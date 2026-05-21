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Drishyam 3 X Review: मास्टरपीस या सिर्फ टाइम वेस्ट? 'दृश्यम 3' देखने जाने से पहले जान लें जनता का मूड, कहीं खराब न हो जाए वीकेंड!

Drishyam 3: जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगर आप भी इसे देखने का मूड बना रहे हैं, तो पहले जनता की राय जान लें.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 21, 2026 2:44 PM IST
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'दृश्यम 3 एक्स रिव्यू'

Drishyam 3 X Review: मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी और मोस्ट पॉपुलर फिल्मों मे से एक जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) की 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) का दर्शक पिछले कई सालों से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर 21 मई 2026 को आखिरकार खत्म हुआ. मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर ये फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. बता दें कि, ये मोहनलाल की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरा और आखिरी पार्ट है, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त की एक्साइटमेंट देखने को मिल री थी. इसने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली थी, वहीं रिलीज के बाद अब कई लोग सुबह-सुबह फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज शेयर कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पिछले काफी समय से दर्शक फिल्म का जितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है?

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Drishyam 3 को सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिव्यू

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद तमाम यूजर्स ने इस पर अपना-अपना रिव्यू दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'दृश्यम 3 आपको अपनी अनप्रेडिक्टेबल कहानी और जीतू जोसेफ की कमाल की राइटिंग से स्क्रीन से बांधे रखती है. हालांकि, इसका क्लाइमेक्स पहले दो पार्ट्स से काफी अलग है, लेकिन फर भी यह इम्पैक्ट छोड़ जाता है. स्क्रीन पर मोहनलाल की मौजूदगी इस फिल्म को मस्ट-वॉच बनाती है.'

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दूसरे यूजर ने लिखा, 'दृश्यम 3 कुल मिलाकर एक एवरेज फिल्म है. कुछ भी नया या एक्साइटिंग नहीं लगा. वही पुराना सीरीज वाला टेम्पलेट है, जिसका क्लाइमेक्स ठीक-ठाक है. इसे बस एक बार देखा जा सकता है.'

एक अन्य ने लिखा, 'तीसरी बार जॉर्जकुट्टी पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आया है. दृश्यम 3 वाकई लाजवाब है. जीतू जोसेफ ने जिस तरह से कहानी के हर एक तार को जोड़ा है, वो अकल्पनीय है और मोहनलाल भाई साहब, इस आदमी की एक्टिंग रेंज को कोई जवाब नहीं. एब्सोल्यूट मास्टरक्लास.' कुल मिलाकर मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

फाड़ू ओपनिंग करने वाली है 'दृश्यम 3'

ट्विटर पर भले ही फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है. 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग बेहद शानदार रही थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले ही वर्ल्डवाइड प्री-सेल्स के जरिए लगभग 35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. ऐसे में साफ है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग लेने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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