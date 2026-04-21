प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार कैमरे के सामने आईं दीपिका पादुकोण, चेहरे पर दिखा गजब का नूर...

Deepika Padukone की लेटेस्ट तस्वीर सामने है. ये एक्ट्रेस के सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद की पहली है फोटो है, जिसमें उनका मॉम-टू-बी ग्लो साफ-साफ देखने को मिल रहा है.

Deepika Padukone First Photo: पैन इंडिया स्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइल को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक तरफ जहां एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'राका' (Raaka) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मूवी 'किंग' (King) की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने अपने फैंस को गुड न्यूज भी दी है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाले हैं, जिसकी खुशी उन्होंने अपने फैंस के साथ हाल ही में शेयर की. जिससे उनके फैंस के बीच भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं अब इस खबर के बीच एक्ट्रेस की पहली फोटो सामने आई है, जिसमें उनका मॉम-टू-बी ग्लो साफ-साफ देखने को मिल रहा है. क्या आपने ये तस्वीर देखी?

प्रेग्नेंसी न्यूज के बाद पहली बार दिखी दीपिका की झलक

दरअसल, प्रेग्नेंसी के शोर-शराबे के बीच भी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Photo) अपने काम को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हैं. इसी बीच सेकंड प्रेग्नेंसी न्यूज के बाद एक्ट्रेस की पहली झलक सामने आई है. डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर दीपिका के साथ एक फोटो शेयर की है. बता दें कि, ये तस्वीर एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबर आने के बाद की है.

कैसा है दीपिका पादुकोण का लुक?

सामने आई फोटो में दीपिका एक सिंपल और ग्रेसफुल व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं. पिक्चर में एक्ट्रेस के चेहरे पर मां बनने का नेचुरल ग्लो साफ-साफ देखा जा सकता है. हालांकि, उन्होंने अपने लुक को काफी सिंपल रखा है और अपना बेबी बंप छिपाया हुआ है, जिससे फैंस के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

पुनीत मल्होत्रा ने दीपिका की तारीफ करते हुए लिखा, 'उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस 10/10 रहा.' वहीं इस दौरान उन्होंने दीपिका का सादगी और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'यह शूट? 10/10 कोई कमी नहीं! शुक्रिया दीपिका इतनी गर्मजोशी और शालीनता दिखाने के लिए...मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूं.'

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कब और कहां हुई थी रणवीर-दीपिका की शादी?

आपको बता दें कि, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Deepika Padukone Ranveer Singh) ने साल 2018 में इटली में कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से शादी की थी और साल 2024 सितंबर में उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटी 'दुआ' का स्वागत किया था. वहीं अब कपल अपने दूसरे बच्चे के वेलकम के लिए तैयार है, साल 2026 में रणवीर और दीपिका ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी फैंस के साथ शेयर की, जैसे ही उन्होंने इसका ऐलान किया वैसे ही इंटरनेट पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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