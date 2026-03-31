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'क्या छेड़छाड़ होने के बाद महिला पार्टी करेगी?', 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के एक्टर ने खोली मोनालिसा की पोल

The Diary Of Manipur Actor Talks About Monalisa: फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के एक्टर ने अपनी को-स्टार मोनालिसा को लेकर बात की है. उसने वायरल गर्ल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 31, 2026 5:23 PM IST

'क्या छेड़छाड़ होने के बाद महिला पार्टी करेगी?', 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के एक्टर ने खोली मोनालिसा की पोल
मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) की जिंदगी में बीते 15 महीने में इतने उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं कि लोग हैरान हैं. महाकुंभ में माला बेचने पहुंची मोनालिसा की जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि वह कुछ समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन गईं. उनकी डेब्यू फिल्म पूरी होकर रिलीज होने वाली थी कि उन्होंने शादी कर ली. हालांकि, मोनालिसा की शादी के बाद जमकर हंगामा मचा हुआ है. उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की है. मोनालिसा की पहली डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इस शादी को लव जिहाद बताया था. वहीं, वायरल गर्ल ने सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इसी बीच मोनालिसा की डेब्यू फिल्म के को-एक्टर ने उनको लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं.

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'द डायरी ऑफ मणिपुर' के एक्टर ने किया ये खुलासा

फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मोनालिसा के साथ काम करने वाले एक्टर मुकेश ने एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान उन्होंने सनोज मिश्रा को सही इंसान बताते हुए मोनालिसा की पोल खोल दी है. उन्होंने बताया है कि मोनालिसा के साथ अगर गलत हो रहा था तो वह सेट पर इतनी कूल कैसे थीं. फिल्म के सेट पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा समेत सभी मिलकर पार्टी करते थे. मुकेश ने आगे बताया, 'अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही थी क्या वो मस्ती कर पाएगी. उसने मेरे साथ रील बनाई. टीम के लोगों को साथ पार्टी की और डांस किया. सोशल मीडिया पर अपलोड हुई रील्स में दिखा रहा है कि वह बिंदास होकर रही है. अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही हो तो वह पार्टी कर पाएगी.'

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एक्टर मुकेश ने मोनालिसा की शादी पर की बात

मोनालिसा की शादी पर बात करते हुए 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के एक्टर मुकेश ने कहा कि अगर नॉर्मल सी शादी की बात होती है तो एक साल लग जाता है. ये कुछ महीनों में मिलकर इतना भरोसा कैसे कर बैठी. वो भी उस इंसान पर जो पहले बाबा के भेष में मिलता है और खुद को हिंदू धर्म का बताता है. एक्टर ने आगे कहा कि फरमान खान एक जिहादी है और उसके साथ मिलकर मोनालिसा सबको बदनाम कर रही है. उसके पास कुछ नहीं तो तो केरल में इतनी भव्य शादी कैसे कर ली. कैसे बड़ी-बड़ी हस्तियां उनका समर्थन कर रही हैं. कहीं से फंडिंग की जा रही है. इसकी जांच होनी चाहिए और सच सामने आ जाएगा. फरमान खान तुरंत पकड़ा जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Monalisa Sanoj Mishra The Diary Of Manipur