'पिता अय्याश और मां शराबी...', फरमान की दुल्हन बनते ही मोनालिसा ने परिवार के काले सच से उठाया पर्दा, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

सोशल मीडिया स्टार मोनालिसा ने फरमान से शादी के बाद अपने परिवार के बारे में कई हैरान करने वाले खुलासा किया है. उन्होंने अपने माता-पिता को लालची बताते हुए पिता पर अय्याशी और मां पर शराब पीने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

इंटरनेट सनसनी और हाल ही में फरमान के साथ निकाह कर चर्चा में आईं मोनालिसा ने अब अपने परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चेहरों के पोल खोल दिया है. एक ओर उनकी शादी को लेकर लव जिहाद जैसे आरोप लग रहे थे. वहीं दूसरी ओर उनके परिवार की इमोशनल रिक्वेस्ट ने लोगों की सहानुभूति बटोरी थी. लेकिन अब मोनालिसा ने कैमरे के सामने आकर जो दावे किए हैं, उन्होंने हर किसी को सन्न कर दिया है. मोनालिसा का कहना है कि उनके परिवार का इमोशनल ड्रामा महज एक नाटक है, जिसके पीछे लालच और कड़वा सच छिपा है.

बचपन के जख्मों का खुलासा

मीडिया से बातचीत के दौरान मोनालिसा काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने अपने माता-पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कभी मां का प्यार नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मां शराब की लत में डूबी रहती थीं. पिता को लेकर उन्होंने दावा किया कि उनके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और वे स्वभाव से अय्याश थे. मोनालिसा के मुताबिक, उनके पिता ने उन्हें तब तक अपनी बेटी नहीं माना जब तक वह प्रयागराज में वायरल होकर मशहूर नहीं हो गईं. जैसे ही उनके नाम के साथ पैसा और शोहरत जुड़ी, पिता ने उन्हें अपनी लाडली कहना शुरू कर दिया.

मोनालिसा ने एक रूह कंपा देने वाली घटना शेयर करते हुए बताया कि बचपन में जब उन्हें सांप ने काट लिया था, तब उनके परिवार ने इलाज कराने के बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था. उन्होंने अपने भाई-बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठाई, जबकि उनके माता-पिता को सिर्फ पैसों से सरोकार था.

फिल्म मेकर सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप

मोनालिसा ने केवल परिवार ही नहीं, बल्कि फिल्म मेकर सनोज मिश्रा को भी कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि शूटिंग के दौरान उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और आराम तक नहीं करने दिया गया. मोनालिसा ने सनोज मिश्रा के धार्मिक झुकाव पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "सनोज हिंदू होने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में मैंने कभी उनके मुंह से राम या कान्हा का नाम नहीं सुना, वे सिर्फ अल्लाह-अल्लाह करते रहते थे." मोनालिसा ने साफ किया कि उन्होंने अपनी फिल्म की जिम्मेदारी पूरी कर दी है और उनकी शादी किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है.

लव जिहाद के दावों को नकारा

फरमान के साथ अपनी शादी को लेकर मोनालिसा ने साफ बताया कि यह पूरी तरह से उनका पर्सनल फैसला है. उन्होंने लव जिहाद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे और फरमान एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. उन्होंने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. मोनालिसा ने कहा कि अगर उन्हें मजबूर किया गया, तो वे दोनों कोई भी आत्मघाती या कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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