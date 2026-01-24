'लो एंगल से बनाया Video, कमर पर...' हरियाणा इवेंट में Mouni Roy के साथ हुई गंदी हरकतें, सुनकर खौल उठेगा खून!

Mouni Roy Harassment: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में हरियाणा में हुए एक इवेंट में पहुंची थी, जहां उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई, जिससे एक्ट्रेस मानसिक रूप से काफी परेशान हुई. मौनी के साथ इवेंट में हुई हरकतों के बारे में सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा.

Mouni Roy: छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) के साथ हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक्ट्रेस को अंदर तक हिलाकर रख दिया. मौनी के साथ हरियाणा (Haryana) के एक इवेंट में जो कुछ भी हुआ, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर उसे बयां किया, सुनने वालों का भी खून खौल उठा. बुजुर्गों की बदसलूकी से लेकर लो एंगल वीडियो तक एक्ट्रेस के साथ कई गंदी हरकतें की गई है, जिससे उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हरियाणा इवेंट में मौनी रॉय के साथ क्या-क्या हुआ?

दरअसल, हरियाणा के करनाल में हाल ही में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) भी शामिल होने के लिए पहुंची थीं. लेकिन इस दौरान उनके साथ बेहद डरावनी और परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया है. मौनी ने बताया कि, वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनपर भद्दे कमेंट्स किए गए, अश्लील इशारे किए और यहां तक कि नाम लेकर गालियां भी दी गईं और हैरानी की बात तो ये हैं कि, इन सबमें बुजुर्ग भी शामिल थे.

एक्ट्रेस ने बताया कि, जब उन्होंने उनसे रुकने को कहा तो, उन लोगों ने उन पर गुलाब के फूल फेंकना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब न तो वहां मौजूद उनके परिवार के किसी सदस्य ने और न ही ऑर्गनाइजर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

'कमर पर रखा हाथ और की गंदी हरकतें'

शनिवार को मौनी (Mouni Roy) ने इंस्टाग्राम पर मौनी रॉय ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पूरी बात बताई. उन्होंने लिखा, 'कल करनाल में मेरा एक इवेंट था और वहां मेहमानों, खासकर उन दो बुजुर्गों के बर्ताव से मैं दंग हूं जो दादा-नाना की उम्र के थे. जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, वहां मौजूद कुछ लोगों और बुजुर्गों ने फोटो खिंचवाने के बहाने मेरी कमर पर हाथ रख दिया. जब मैंने कहा कि, सर, अपना हाथ हटाइए, तो उन्हें ये बहुत बुरा लगा.'

मौनी ने आगे बताया कि, 'जब वे स्टेज पर पहुंची, तो हालात और खराब हो गए. सामने खड़े दो लोग भद्दे कमेंट्स किए, गालियां दी और गंदे इशारे कर रहे थे.' उन्होंने बताया कि, 'परफॉर्मेंस के बीच में ही वह स्टेज छोड़कर बाहर जाने लगी थीं, लेकिन काम पूरा करने के लिए तुरंत वापस आ गईं. इसके बावजूद व लोग नहीं रुके और किसी ने भी उन्हें बीच बचाव कर चुप नहीं कराया.'

'मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही हूं'

मौनी (Mouni Roy Post) ने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा, 'अगर मेरे जैसे इंसान को यह सब झेलना पड़ रहा है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि काम शुरू करने वाल नई लड़कियों को क्या कुछ सहन करना पड़ता होगा. मैं बहुत अपमानित और डरी हुई महसूस कर रही हूं. मैं चाहती हूं कि अधिकारी इस तरह के बर्ताव के खिलाफ कड़ा एक्शन लें.'

'लो एंगल ली फोटो, बनाया वीडियो'

मौनी ने ये भी खुलासा किया कि, स्टेज काफी ऊंचा था, इसलिए वो बुजुर्ग नीचे से गलत एंगल से वीडियो बना रहे थे. जब किसी ने उन्हें टोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उस शख्स को भी गालियां दीं. मौनी ने कहा कि, उन्हें अपने देश और लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन इस तरह की हरकत और कुछ मर्दों की यह हक जताने वाली मानसिकता उन्हें समझ नहीं आती. उन्होंने कहा कि वे अक्सर अपनी निगेटिव बातें शेयर नहीं करतीं, लेकिन इस घटना ने उन्हें सन्न कर दिया है.

वहीं अपनी बात को खत्म करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरे पास इस बर्ताव को बयां करने के लिए कोई शब्द या गाली नहीं है. हम कलाकार किसी की शादी की खुशियों को बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं. हम उनके मेहमान होते हैं और वो हमारे साथ ऐसा सुलूक करते हैं. घिनौना!'

इन फिल्मों में नजर आएंगी Mouni Roy

आपको बता दें कि, मौनी रॉय जल्द ही तेलुगु फिल्म 'विश्वंभरा' में नजर आएंगी, जिसमें चिरंजीवी और तृषा कृष्णन, कुणाल कपूर और आशिका रंगनाथ लीड रोल में हैं. इसके अलावा वह वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और मधुर भंडारकर की फिल्म 'द वाइव्स' का भी हिस्सा हैं.

