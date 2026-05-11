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शादी के 4 साल बाद मौनी रॉय की मैरिज लाइफ में आया तूफान? पति सूरज नांबियार संग टूटा सोशल मीडिया पर रिश्ता

Mouni Roy: क्या मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई है? दरअसल, दोनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 11, 2026 11:48 PM IST
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मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में आई दरार?

Mouni Roy Divorce Rumors: ग्लैमर की दुनिया में कब किसके बीच प्यार परवान चढ़ जाए और कब जान छिड़कने वाले कपल्स के बीच दूरियां अपनी जगह बना लें कहना मुश्किल है. हालांकि, कई बार जब फैंस के चहेते सितारों के बीच दूरियां आती हैं, तो मामला काफी गंभीर हो जाता है. इसी बीच टीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) की पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके फैंस का दिल तोड़ सकती है. सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल कही जाने वाली मौनी और सूरज नांबियार (Mouni Roy Divorce Rumors) के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है.

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क्यों उठी मौनी और सूरज के तलाक की अफवाह?

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेज नजर रखने वाले फैंस ने नोटिस किया कि इस पावर कपल मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. जहां कल तक इनकी फीड रोमांटिक तस्वीरों से भरी रहती थी, वहीं अचानक दोनों के बीच आई डिजिटल दूरी की खबर ने मौनी और सूरज (Mouni Suraj) के तलाक और अनबन की अफवाहों को हवा दे दी है. वहीं फैंस टेंशन में हैं कि, उनके चहेते कपल के बीच सबकुछ ठीक है या नहीं. साथ ही लोगों के मन में ये सवाल भी घर कर गया है कि, कपल अचानक एक-दूसरे से डिजिटल दूरी क्यों बना रहा है.

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कब हुई थी मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादी?

हालांकि, इस खबर पर अभी तक न तो मौनी रॉय की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है और न ही सूरज नांबियार की ने इसपर कोई रिएक्शन दिया है. बता दें कि, दोनों ने 27 जनवरी 2022 को गोवा के खूबसूरत नजारों के बीच सात फेरे लिए थे. उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हुए पहले मलयाली रीति-रिवाजों और फिर बंगाली परंपराओं के अनुसार शादी की थी.

कैसा रहा मौरी रॉय का एक्टिंग करियर?

आपको बता दें कि, साल 2006 में मौनी रॉय ने एकता कपूर के पॉपुलर टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 'कृष्ण तुलसी' के किरदार से डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'देवों के देव...महादेव' और 'नागिन' जैसे शोज से घर-घर में पॉपुलर हुईं और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया. साल 2018 में अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' से फिल्मों में कदम रखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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