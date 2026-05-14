Mouni Roy Divorce Confirmed: मौनी रॉय और सूरज नांबियार का रिश्ता खत्म, मनगढ़ंत कहानियों पर भड़की एक्ट्रेस; बताया क्यों अलग हुए दोनों के रास्ते

Mouni Roy और Suraj Nambiar पिछले काफी दिनों से अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर फुलस्टॉप लगाते हुए अपने अलगाव पर मुहर लगा दी है.

खत्म हुआ मौनी रॉय और सूरज नांबियार का रिश्ता

Mouni Roy And Suraj Nambiar Divorce Confirmed: छोटे-बड़े पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) और सूरज नांबियार (Suraj Nambiar) पिछले काफी दिनों से अपने रिश्ते की अनबन को लेकर चर्चा में बने हुए थे. दोनों को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही थी, यहां तक की उनके तलाक के भी कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस ने खुद ही सूरज संग अपने अलगाव की खबरों को कंफर्म (Mouni Roy And Suraj Nambiar Divorce Confirmed) कर दिया है और साथ ही उन्होंने सूरज संग रिश्ता खत्म होने के पीछे का भी खुलासा किया और दोनों के रिश्ते को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाने वालों को लताड़ भी लगाई है.

मौनी ने सूरज संग रिश्ता होने की खबरों के किया कंफर्म

अपने और सूरज को लेकर लगातार चल रही अलग-अलग खबरों और अफवाहों से परेशान होकर आखिरकार मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपने रिश्ते के टूटने की खबर को खुद ही कंफर्म कर दिया. 14 मई 2026, गुरुवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सूरज संग अपने रिश्ते के टूटने की खबर को कंफर्म किया और फिर मनगढ़ंत कहानियां बनाने वालों को लताड़ लगाई और फिर अपनी 4 साल की शादी के खत्म होने के पीछे की वजह बताते हुए फैंस और मीडिया से प्राइवेसी की अपील की.

मौनी रॉय ने पोस्ट में कही ये बातें

एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, 'हमें यह देखकर बहुत दुख हो रह है कि, मीडिया के कुछ हिस्सों में हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर जरूरत से ज्यादा और दखलअंदाजी वाली बातें की जा रही हैं. हम यह साफ करना चाहते हैं कि, हमने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है. हम इस मामले को आपसी समझ और शांति से सुलझाने के लिए जरूरी समय ले रहे हैं.'

सूरज नांबियार से क्यों अलग हुईं मौनी रॉय?

मौनी ने आगे लिखा, 'हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां और कोरा झूठ फैलाकर इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है, जिसका हमारे रिश्ते की हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. लाइफ की बदलती प्राओरिटीज पर काफी सोच-विचार करने के बाद हमने आपसी सहमति से सम्मान और समझदारी के साथ अपने-अपने रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है.'

उन्होंने आगे कहा कि, इस समय हमारा पूरा ध्यान इस मुश्किल दौर को डिग्निटी और पर्सनल तौर पर संभालने पर है. हम आने वाले समय में भी अपनी दोस्ती को संजोकर रखने की पूरी कोशिश करेंगे. हम आपकी समझदारी और हमारी प्राइवेसी के प्रति सम्मान की तहे दिल से सराहना करते हैं. इस कठिन समय में आपके लगातार मिल रहे साथ के लिए हम शुक्रगुजार हैं.

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कैसे उठी मौनी और सूरज के तलाक की अफवाहें?

आपको बता दें कि, दोनों ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में अनबन को लेकर चर्चा होने लगी. हालांकि, मामले ने गंभीर रूप तब ले लिया जब एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी की फ्रेंड लिस्ट से भी सूरज नांबियार गायब नजर आए और इसी के बाद से दोनों के तलाक की अफवाहें शुरू हो गई थी, जिसपर मौनी रॉय ने अब खुद मुहर लगा दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…