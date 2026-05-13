Mouni Roy: तलाक की खबरों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, सूरज नांबियार संग रिश्ते पर मांगी प्राइवेसी

Mouni Roy इन दिनों पति सूरज नांबियार संग तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस को उनकी तरफ से रिएक्शन का इंतजार था, जो अब आ चुका है. एक्ट्रेस ने सूरज संग अनबन की खबरों पर पहली बार रिएक्ट किया है.

तलाक की खबरों पर मौनी का रिएक्शन

Mouni Roy On Divorce News: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) जल्द ही वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) में नजर आने वाली हैं, लेकिन एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग मूवी से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनीं हुई हैं. हाल ही में मौनी और सूरज (Mouni Roy Suraj Nambiar) के बीच डिजिटल रिलेशन के टूटने की खबर आई थी, जिसके बाद दोनों के रिश्तें में आई दरार को लेकर तरह-तरह की कयासबाजी की शुरू हो गई यहां तक की यहां भी कहा जा रहा है कि, दोनों अलग हो गए हैं और जल्द ही तलाक भी लेने वाले हैं. इस तमाम खबरों के बीच अब एक्ट्रेस (Mouni Roy On Divorce News) ने चुप्पी तोड़ी है.

पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही मौनी रॉय और सूरज नांबियर के बीच अनबन और तलाक की खबरों पर अब एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है. मौनी ने 13 मई 2026 को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मीडिया और लोगों से उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है.

मौनी रॉय ने मीडिया से की ये अपील

एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेरी सभी मीडिया हाउस से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज हमारे बारे में गलत खबरें न छापें और हमें थोड़ी प्राइवेसी दें. हमें अपने हाल पर छोड़ दें. प्लीज...' हालांकि, मौनी ने अपनी इस पोस्ट में न तो तलाक और सूरज नांबियार संग अपने रिश्ते में आई खटास की पुष्टि की है और न ही पूरी तरह से इसका खंडन किया है.

मौनी-सूरज के तलाक की खबरों को कैसे मिली हवा?

मौनी रॉय और सूरज नांबियार के बीच अनबन की खबरों और तलाक की अफवाहों को उस वक्त हवा मिली जब किसी यूजर की नजर दोनों के फ्रेंडलिस्ट पर पड़ी जहां देखा गया कि, मौनी और सूरज ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, इस मामले ने गंभीर रूप तब ले लिया जब मौनी की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस दिशा पाटनी की भी इंस्टा फ्रेंडलिस्ट से सूरज नांबियार गायब दिखे, जिसके बाद से ही दोनों के रिश्तों के लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. वहीं SBS की रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि, एक्ट्रेस ने पति से तलाक ले लिया है.

कब हुई थी मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादी?

आपको बता दें कि, मौनी रॉय और सूरज नांबियार की मुलाकात दुबई में न्यू ईयर की शाम को हुई थी. जहां दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली, फिर दोनों ने करीब 3 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और साल 2022 में गोवा में एक प्राइवेट सेरेमनी में मलयाली और बंगाली रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…