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Mouni Roy Controversy: मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार को दोबारा किया फॉलो, ट्रोलर्स के निशाने पर आईं दिशा पाटनी

तलाक की ऐलान के बाद मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार को इंस्टाग्राम पर फिर से फॉलो कर लिया है, लेकिन सूरज ने उन्हें बैक-फॉलो नहीं किया. मौनी की बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी इस मामले में ट्रोल हो रहीं हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 16, 2026 3:21 PM IST
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मौनी रॉय ने पति को किया फॉलो

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम ने. दिलचस्प बात यह है कि इस हाई-प्रोफाइल अलगाव के बीच मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को भी नेटिजंस ने घसीट लिया है और उन्हें 'कबाब में हड्डी' तक कहा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर अनफॉलो-फॉलो

तलाक की आधिकारिक घोषणा के बाद फैंस मौनीऔर सूरज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर नजर रखे हुए हैं. हाल ही में नेटिजंस ने नोटिस किया कि दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था. इसके तुरंत बाद सूरज ने अपना अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर लिया था. लेकिन जैसे ही तलाक का ऐलान हुआ, सूरज का अकाउंट दोबारा एक्टिव हो गया. आपको बता दें कि मौनी रॉय ने सूरज को फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन सूरज अपनी अलग हो चुकी पत्नी को वापस फॉलो नहीं कर रहे हैं.

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दिशा पाटनी हो रहीं ट्रोल

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ट्रोलर्स ने दिशा पाटनी को निशाना बनाना शुरू कर दिया. दरअसल, जैसे ही मौनी और सूरज के बीच अनबन की खबरें उड़ी थीं, दिशा पाटनी ने भी सूरज नांबियार को तुरंत अनफॉलो कर दिया था. अब सूरज और दिशा दोनों एक-दूसरे की फॉलो-लिस्ट में नहीं हैं.

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इसी बात को पकड़कर रेडिट और गॉसिप पेजों पर अजीबोगरीब थ्योरीज बनने लगीं. कुछ इंटरनेट यूजर्स दिशा पाटनी को ही मौनी और सूरज के तलाक की वजह बताने लगे. दिशा के कमेंट सेक्शन में जाकर लोग उन्हें 'विलेन' और 'कबाब में हड्डी' कहने लगे, जबकि हर कोई जानता है कि दिशा और मौनी लंबे समय से बेहद पक्की सहेलियां हैं और हमेशा एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़ी रहती हैं.

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मौनी रॉय ने की थी प्राइवेसी की गुजारिश

इस ऑनलाइन छीछालेदर और अफवाहों के बाजार को गर्म होता देख, मौनी रॉय ने पहले ही एक बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी. मौनी ने कहा था कि यह उनके जीवन का एक बेहद मुश्किल और संवेदनशील दौर है, इसलिए उनके पर्सनल लाइफ को लेकर कहानियां न बनाई जाएं. उन्होंने फैंस और मीडिया से प्राइवेसी की गुजारिश की थी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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