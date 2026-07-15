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गुस्से में लाल Mouni Roy का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर पहले दी चेतावनी फिर किया पोस्ट डिलीट; लिखी थी ये बात

Mouni Roy Viral Video: मौनी रॉय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई है, जिसमें वो पैप्स से कैमरा बंद करने को कह रही हैं. इस क्लिप के वायरल होने के बाद एक्ट्रेस का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें कभी पैप न करने की बात कह डाली.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 15, 2026 4:46 PM IST
गुस्से में लाल Mouni Roy का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर पहले दी चेतावनी फिर किया पोस्ट डिलीट; लिखी थी ये बात

पैप्स पर फूटा मौनी रॉय का गुस्सा

Mouni Roy Breaks Silence On Viral Video: पैपराजी और सेलेब्स का रिश्ता काफी प्यारा और नोकझोक भरा है. हालांकि, पिछले कुछ समय से पैप्स की हरकतों पर सितारों का खासकर एक्ट्रेसेस का गुस्सा फूट रहा है. इस लिस्ट में अब हमेशा पैपराजी की फ्लैश लाइट्स और कैमरों के सामने मुस्कुराकर पोज देने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) का नाम भी शामिल हो गया है. इस बार पैप्स की हरकत पर एक्ट्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उन्हें कभी भी रिकॉर्ड न करने की चेतावनी भी दे डाली. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या...

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 14 जुलाई 2026, मंगलवार की शाम से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौनी रॉय (Mouni Roy Viral Video) एक्ट्रेस अनुषा दांडेकर के साथ नजर आ रही हैं. क्लिप में देखा जा सकता है कि, कार के अंदर बैठने के बाद भी जब पैपराजी लगातार उन्हें रिकॉर्ड करते रहे, तो मौनी ने अपना आपा खो दिया और काफी परेशान नजर आईं और इसी झुंझलाहट में उन्होंने ऑन कैमरे के सामने ही गुस्से में पैप्स को कैमरा बंद करने को कहा. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

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पैप्स पर Mouni Roy ने निकाली भड़ास

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर फैला मौनी रॉय ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी भड़ास निकाली. हालांकि, इस पोस्ट के अपलोड होते ही तहलका मच गया, जिसके बाद मौनी ने इसे तुरंत डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक इंटरनेट की जनता ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे.

डिलीट किए गए पोस्ट में मौनी ने क्या लिखा था?

आपको बता दें कि, मौनी रॉय ने जिस पोस्ट को अपने इंस्टा पर शेयर किया था उसमें उन्होंने साफ शब्दों में पैपराजी से दूरी बनाने की अपील की थी. मौनी ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'प्लीज मुझे कभी पैप मत करना (मेरी तस्वीरें मत खींचना). मैंने काफी समय से तुम लोगों को फोन करके नहीं बुलाया है. मैं तुमसे प्यार और तुम्हारा सम्मान करने का वादा करती हूं, लेकिन तुम्हें बुलाऊंगी नहीं. प्लीज मेरे लिए कभी मत आना, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी. इसलिए अगली बार अगर कोई मुझे पैपराजी के बीच देखे तो समझ जाना कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया है. मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी तस्वीरें खींचो. बस अब रुक जाओ, प्लीज. प्लीज... फिर कभी मत आना. मेरा सारा प्यार और सम्मान तुम्हारे साथ है.'

हालांकि, इस पोस्ट को शेयर करने के कुछ देर बाद एक्ट्रेस ने इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक तमाम यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इस पोस्ट ने सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और पैपराजी कल्चर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

Mouni Roy का वर्क फ्रंट

वहीं अगर बात करें मौनी रॉय के वर्क फ्रंट की तो हाल ही में उन्हें वेब शो 'अब होगा हिसाब' में देखा गया था, जिसमें उनके साथ संजय कपूर, शाहीर शेख, निमरत कौर अहलूवालिया और अविनाश मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे. इसके अलावा, मौनी जल्द ही मधुर भंडारकर की फिल्म 'द वाइव्स' (The Wives) में भी दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ शालिनी पासी भी लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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