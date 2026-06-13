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'मैं गे हूं...', Mouni Roy ने पति से अलग होने के एक महीने बाद क्यों कही ये बात?

Mouni Roy Statement: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद को लेकर सबसे बड़ी अफवाह का खुलासा किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 13, 2026 8:40 PM IST
'मैं गे हूं...', Mouni Roy ने पति से अलग होने के एक महीने बाद क्यों कही ये बात?

मौनी रॉय ने ट्रोल्स की बोलती बंद की.

टीवी से लेकर बॉलीवुड का सफर तय करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) इन दिनों फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में उनके अंदाज काफी चर्चा हो रही है. इसके अलावा मौनी रॉय की निजी जिंदगी में काफी कुछ हुआ है. दरअसल, उन्होंने बीते महीने अपने पति सूरज नांबियार से अलग होने का फैसला किया था. अब मौनी रॉय ने उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया है. इस तरह से उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

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मौनी रॉय ने अपनी दोस्ती को लेकर की बात

मौनी रॉय ने अपने बारे में सबसे अजीब अफवाह का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस अफवाह के बारे में सुना तो हैरान रह गई. अब मौनी रॉय ने मोनिका शर्मा के साथ इंटरव्यू के दौरान इस अफवाह पर बात की है. एक्ट्रेस से अपने बारे में बॉलीवुड में सबसे बड़ी अफवाह के सवाल के जवाब में कहा, 'अरे, यही कि मैं गे हूं.' एक्ट्रेस ने कहा, 'इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है और मैं गे नहीं हूं.' मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार से अलग होने के बाद कठिन दौर में दोस्तों के मिले साथ का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं खुद को बहुत लकी समझती हूं कि मेरे हमेशा से ऐसे दोस्त और परिवार के लोग रहे हैं जो हर स्थिति में मेरे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं.' इसके साथ ही मौनी रॉय ने फीमेल फ्रेंड से मिली मदद को लेकर कहा, 'मेरी जिंदगी में हमेशा मेरा साथ देने के लिए बहुत अच्छी लड़कियां दोस्त रही हैं. वे मेरे अच्छे बुरे और मुश्किल दौर में साए की तरह मेरे साथ खड़ी रहीं. जिंदगी में ऐसे फीमेल फ्रेंड को होना बहुत जरूरी है, जो आपको आगे बढ़ने में हिम्मत दें. मेरी महिला दोस्त सच में बहुत बेहतरीन हैं.'

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मौनी रॉय शादी के 4 साल बाद पति से हुईं अलग

गौरतलब है कि मौनी रॉय ने बीते महीने यानी मई में पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा की थी. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर कर अलग होने का अनाउंसमेंट किया था. दोनों ने साल 2022 में शादी की थी. इस तरह से मौनी रॉय और सूरज नांबियार की चार साल शादी चली. मौनी रॉय और सूरज नांबियार के अलग होने के बाद अलग-अलग तरह की कयासबाजी हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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