हरियाणा में बुजुर्गों की बदसलूकी पर भड़कीं Mouni Roy, तो सपोर्ट में उतरीं बॉलीवुड की ये हसीनाएं; कहा- 'शाबाश'

Mouni Roy इन दिनों हरियाणा इवेंट हुई बदसलूकी की घटना को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस के बयान के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे मिडल फिंगर दिखाती नजर आई थी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 25, 2026 8:32 PM IST

Mouni Roy: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) ने हाल ही में हरियाणा के करनाल में आयोजित एक इवेंट का अपना खौफनाक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने बताया था कि, वहां उनके साथ क्या-क्या हुआ था. दरअसल, एक्ट्रेस के मुताबिक उनके साथ वहां मौजूद कुछ उम्रदराज पुरुषों ने उनके साथ बेहद घटिया व्यवहार किया था. उन लोगों ने एक्ट्रेस पर न सिर्फ भद्दे कमेंट्स किए थे, बल्कि गंदे इशारे और गालियां भी दी थी. मौनी (Mouni Roy Haryana Event) ने बार-बार उनसे तमीज से रुकने की गुजारिश की, लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने एक्ट्रेस पर गुलाब के फूल फेंकने शुरू कर दिए.

हरियाणा इवेंट में मौनी के साथ क्या हुआ था?

मौनी (Mouni Roy) ने खुलासा करते हुए बताया था कि, वो आदमी स्टेज के नीचे से 'लो एंगल' वीडियो और फोटो भी ले रहे हैं और हैरानी की बात तो ये थी कि वहां मौजूद किसी शख्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन बुजुर्गों ने उसे भी भद्दी गालियां दी. वहीं मौनी रॉय के इन खुलासों के बाद उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे मिडल फिंगर दिखाती नजर आई थीं.

बदसलूकी करने वालों को मौनी ने यूं दिखाई थी औकात

मौनी रॉय के इवेंट को लेकर किए खुलासे के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वे सिल्वर आउटफिट में नजर आ रही हैं. वहीं इवेट खत्म होने के बाद एक्ट्रेस गुस्से में स्टेज से वॉक आउट करती दिख रही हैं, लेकिन जाते-जाते उन्होंने उन बदसलूकी करने वालों की तरफ अपनी मिडल फिंगर दिखाई. हालांकि, वहीं दूसरी तरफ की भीड़ के उन्होंने फ्लाइंग किस भी दिए और वहां से चली गई, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा. हालांकि, मौनी के इस साहसी कदम पर उन्हें कुछ बॉलीवुड हसीनाओं का साथ मिला है.

Mouni Roy के सपोर्ट में उतरीं ये हसीनाएं

मौनी रॉय के इस वीडियो पर जहां कुछ नेटिजन्स एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मौनी के सपोर्ट में उतर गई हैं. इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए भूमि पेडनेकर लिखा, 'Well Done' और साथ में ताली बजाने वाला इमोजी भी लगाया. वहीं आयुष्मान की पत्नी खुराना ने भी एक्ट्रेस का सपोर्ट किया और लिखा, 'Yes' और साथ में तालियों वाला इमोजी भी शेयर किया.

आपको बता दें कि, हरियाणा इवेंट के बाद मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर अपनी दर्द बयां किया था. उन्होंने शनिवार को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखकर इस घटना की पूरी जानकारी दी थी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
