Salman Khan के 'काला हिरण मामले' पर बनेगी फिल्म, Kala Hiran का पोस्टर आउट, जानें कब आएगा टीजर

Movie Kala Hiran Poster Out: सलमान खान का 'काला हिरण केस' अक्सर चर्चा में रहता है. अब प्रोड्यूसर अमित जानी इस मामले पर फिल्म 'काला हिरण' बनाने जा रहे हैं.

काला हिरण शिकार पर फिल्म बनने जा रही है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वहीं, उनकी निजी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है. सलमान खान का एक चर्चित विवाद साल 1998 में हुआ काला हिरण शिकार मामला है. अब इस मामले को लेकर फिल्म बनने जा रही है. मेकर्स ने 'काला हिरण' (Kala Hiran) नाम से फिल्म बनाने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म की टीजर रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है. सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले पर फिल्म 'काला हिरण' बनने की जानकारी ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा दिया है.

फिल्म 'काला हिरण' को लेकर अमित जानी ने कही ये बात

फिल्म 'काला हिरण' को प्रोड्यूस करने वाले अमित जानी ने इसको लेकर न्यूज एजेंसी से बात की है. उन्होंने कहा, 'साल 1998 में जोधपुर के काकानी गांव में सलमान खान द्वारा काले हिरण शिकार के मामले में कोर्टरूम ड्रामा, जुर्म, थ्रिलर, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की दुश्मनी की सभी घटनाओ को एक फिल्म के रूप में शूट किया गया है. फिल्म काला हिरण की शूटिंग उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद समेत दूसरे शहरों में हुई है.' अमित जानी ने आगे कहा, 'फिल्म काला हिरण में जो उश समय हुआ शिकार हुआ था, सलमान खान का अरेस्ट और उन्हें मिली सजा के बारे में दिखाया गया है. लोग काफी समय से सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और काले हिरण शिकार मामले पर बेस्ड फिल्म का इंतजार कर रहे थे. 20 जून को हम फिल्म का पहला लुक औऱ टीजर रिलीज करने जा रहे हैं.'

क्या है काला हिरण शिकार मामला?

बताते चलें कि साल 1998 के सितंबर में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरण शिकार का मामला सामने आया था. इसमें फिल्म 'हम साथ साथ हैं' के स्टार्स सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. ये मामला सेशन कोर्ट से होते हुए राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में सलमान खान जेल भी जा चुके हैं. गौरतलब है कि काला हिरण शिकार मामले को लेकर लॉरेंस विश्नोई एक्टर सलमान खान से दुश्मनी मानता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.