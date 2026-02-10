मृणाल ठाकुर और सिद्धांत का गाना 'वजह बेवजह' हुआ रिलीज, इंटरनेट पर इस सॉन्ग ने मचाया तहलका...

वेलेंटाइन वीक की खुमारी के बीच, मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के एक गाने को लेकर आएं हैं. हाल ही में फिल्म का नया ट्रैक ‘वजह बेवजह’ रिलीज किया गया है, जिसने रिलीज होते ही उन लोगों के दिलों को छू लिया है जो जुदाई के दर्द और यादों में जी रहे हैं. यह फिल्म केवल एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि रिश्तों की इमोशन और प्यार के अधूरेपन को दिखाती है. आइए जानते हैं क्या खास है इस नए गाने और फिल्म में.
फिल्म का नया गाना हुआ रिलीज
यह गाना उस दर्द को बयां करता है, जो एक रिश्ते के टूटने या दूर होने के बाद रह जाता है. इस गाने में विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज से जुदाई के दर्द को हर शब्द में महसूस कराया है. वहीं श्रेयस पुराणिक ने इस गाने में म्यूजिक दिया है. गाने का फिल्मांकन और इसकी धुन उन पलों को याद दिलाती हैं, जो प्यार की वजह हुआ करते थे.
मृणाल और सिद्धांत की केमिस्ट्री
ट्रेलर के बाद से ही मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की स्क्रीन मौजूदगी की काफी तारीफ हो रही है. दोनों ही कलाकार अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में उनका रोमांस लाउड होने के बजाय काफी गहरा नजर आ रहा है, जो आज के सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है, जहां वेलेंटाइन वीक में अक्सर हैप्पी-एंडिंग वाली कहानियों की बात होती है, वहीं 'दो दीवाने सहर में' प्यार के दर्द को बयां करती है.
