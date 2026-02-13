Dhanush संग वेलेंटाइन डे पर सात फेरे लेने की खबर पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'आज मेरी हल्दी है और कल...'

Mrunal Thakur और Dhanush दोनों ही सितारे पिछले कुछ समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर खबरों में बने हुए हैं. ऐसी अफवाहें थी कि दोनों 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अब इस पर एक्ट्रेस रिएक्टर किया है.

Mrunal Thakur Reacts To Valentine's Day Wedding Rumours With Dhanush: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के प्रमोशन में जोर-शोर से जुड़ी हुई हैं. मृणाल फिल्म के बीच पिछले काफी समय से साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) संग डेटिंग और शादी की अफवाहों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों ने दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी. हालांकि, अब मृणाल ने धनुष के साथ डेटिंग और शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने 14 फरवरी वेलेंटाइन डे पर धनुष के साथ शादी करने की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर फैंस भी शॉक्ड रह जाएंगे.

कब और क्यों शादी करनी चाहिए?

हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू मे मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur News) ने धनुष संग अपनी शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की और शादी पर अपने नजरिए को लेकर कहा कि, सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब सही समय आए, जब आपको सही इंसान मिल जाए जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों और जिसकी खामोशी भी आपको परेशान न करें...तब आपको शादी का फैसला लेना चाहिए.'

'आज मेरी हल्दी है और कल संगीत'

वहीं जब इंटरव्यू के दौरान मृणाल को बताया कि, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, शनिवार को उनकी शादी होने वाली है, तो वह हंस पड़ीं और ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस भी शॉक्ड रह जाएंगे. एक्ट्रेस ने मजाकिया लहजे में कहा, 'गाइज, आज मेरी हल्दी है और कल संगीत...प्लीज खाना खा लेना.'

'मुझे प्यार में होना पसंद है'

वहीं इस दौरान मृणाल (Mrunal Thakur Wedding) के साथ मौजूद उनकी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के को-स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी मजे लेते हुए कहा कि, 14 फरवरी को सबको मृणाल के घर के बाहर लाइन लगा लेनी चाहिए. इस पर एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा कि, ये तो दुनिया का 'सबसे बड़ा अप्रैल फूल जोक' बन जाएगा. मृणाल ने साफ कहा कि, उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी शादी हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि, 'जब भी मेरी शादी होगी, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी. मैं अपनी बातों को खुलकर रखने वाली इंसान हूं और मुझे प्यार में होना पसंद है.'

कैसे फैली मृणाल और धनुष की शादी की खबरें?

आपको बता दें कि, पिछले कुछ दिनों न सिर्फ मृणाल ठाकुर और धनुष (Dhanush) की शादी की अफवाहें चल रही हैं, बल्कि दोनों की शादी की AI से बनीं तस्वीरें और वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद यह अफवाह आग की तरह फैल गई. हालांकि, मृणाल के साथ-साथ धनुष के करीबी सूत्रों ने भी इन खबरों को फर्जी और बेबुनियाद बताया है. वहीं अगर बात करें मृणाल के वर्कफ्रंट की तो एक्ट्रेल फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के प्रमोशन में बिजी हैं, जो 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

