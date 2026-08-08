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Mrunal Thakur 10 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को कर रहीं डेट? एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन

Mrunal Thakur Reacts To Dating Rumours: पॉपुलर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को लेकर कहा जा रहा था कि वह क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं. इसको लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 8, 2026 4:12 PM IST
Mrunal Thakur 10 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को कर रहीं डेट? एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन

मृणाल ठाकुर का यशस्वी जायसवाल के साथ नाम जुड़ रहा है.

सिनेमा और क्रिकेट का पुराना रिश्ता रहा है. इन दोनों फील्ड से आने वाले कई सेलिब्रिटीज ने एक-दूसरे का हाथ थामा है. फिलहाल, एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के डेटिंग की चर्चाओं का बाजार गर्म था. दोनों का नाम एक-दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा था कि एक्ट्रेस खुद से 10 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं. दरअसल, ये दोनों सेलिब्रिटीज एक साथ नजर आए थे. अब डेटिंग की खबरों पर मृणाल ठाकुर ने चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल संग रिश्ते की चर्चाओं पर एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

मृणाल ठाकुर और यशस्वी का वीडियो आया था सामने

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बीते दिनों मुंबई में एक कैफे से बाहर निकलते हुए स्पॉट हुए थे. ये दोनों अलग-अलग कैफे से बाहर आए थे लेकिन एक ही जगह पर स्पॉट होने के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसके बाद मृणाल ठाकुर और यशस्वी जायसवाल को लेकर अटकलें लगने लगीं कि दोनों रिश्ते में हैं. लोगों का कहना था कि एक्ट्रेस अपने से 10 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं. इन अफवाहों पर मृणाल ठाकुर ने रिएक्ट किया है और यशस्वी जायसवाल संग रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने वायरल वीडियो पर कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन दिया है और ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

मृणाल ठाकुर का ये कमेंट हो रहा है वायरल

मृणाल ठाकुर ने लिखा था, 'ब्रो रिलैक्स... शो में एक साथ कहां? कैसे यार, आप लोग इतने पढ़े-लिखे होकर भी ऐसी अफवाहों को सच मानने लगते हैं? देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है. जेन-जी से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए, ज्यादा व्यूज मिलेंगे.' बताते चलें कि मृणाल ठाकुर का नाम साउथ एक्टर धनुष के साथ भी जोड़ा गया था. यहां तक कहा गया था कि दोनों सितारे शादी करने वाले हैं लेकिन एक्ट्रेस ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था.

मृणाल ठाकुर का अपकमिंग प्रोजेक्ट

मृणाल ठाकुर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं. अब मृणाल ठाकुर फिल्म 'पूजा मेरी जान' में काम करती दिखाई देंगी. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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