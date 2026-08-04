'मेरी शक्ल का गलत इस्तेमाल...' डीपफेक पर मृणाल ठाकुर का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर सरेआम लगाई सबकी क्लास

मृणाल ठाकुर के डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर सख्त चेतावनी जारी करते हुए इसे गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने चेहरा इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

मृणाल ठाकुर का फूटा गुस्सा

फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने लोगों को नए ऑप्शन दिए हैं, वहीं इसके निगेटिव पहलू अब सितारों के लिए बड़ी सिरदर्दी बनते जा रहे हैं. हाल ही में इंटरनेट पर मृणाल ठाकुर की पहचान और तस्वीरों से छेड़छाड़ करके बनाए गए कुछ फर्जी एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और कंटेंट तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया मैसेज

इस गैर-कानूनी और घटिया हरकत पर रिएक्शन देते हुए मृणाल ठाकुर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बिना किसी का नाम लिए दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि उनकी शक्ल और पहचान का इस्तेमाल करके इस तरह के डीपफेक वीडियो या कंटेंट तैयार करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ और अस्वीकार्य है.

मृणाल ने अपने पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा, ‘मेरी शक्ल या पहचान का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का डीपफेक कंटेंट बनाना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना सरासर गैर-कानूनी और असहनीय है. इसे तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए मेरी तरफ से एक फॉर्मल चेतावनी या नोटिस समझें. यदि इसके बाद भी मेरी पहचान का किसी भी रूप में गलत इस्तेमाल जारी रखा गया, तो बिना किसी और देरी के सीधे तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’

कई बड़े सितारों के साथ हुआ

इन सेलेब्स के साथ हुआ ऐसा हादसा

गौरतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस तरह के गलत और खतरनाक इस्तेमाल पर चिंता जताने वाली मृणाल ठाकुर अकेली सेलिब्रिटी नहीं हैं. पिछले कुछ महीनों में कई नामचीन कलाकारों को इसका सामना करना पड़ा है. बिना अनुमति के एआई के जरिए उनकी आवाज, चेहरे और पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया गया है, जिसके खिलाफ कई सितारों ने तो सीधे न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाया है. इस कानूनी राह पर चलने वाले प्रमुख कलाकारों में अक्षय कुमार, वरुण धवन, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, कार्तिक आर्यन और सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज सितारे शामिल हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल क्रश के रूप में पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था. उस डरावनी घटना के सामने आने के बाद रश्मिका ने गहरी चिंता जताई थी और जनता के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों से भी इस गंभीर मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की अपील की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.