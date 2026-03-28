Dhurandhar के लिए आर माधवन ने तुरंत भर दी थी हामी, इन 3 स्टार्स ने फिल्म साइन करने से पहले लिया था समय!

Mukesh Chhabra On Dhurandhar Casting: कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म 'धुरंधर' की कास्टिंग पर बात की है. उन्होंने बताया है कि फिल्म में नजर आए तीन बड़े स्टार काम करने में हिचक रहे थे.

डायरेक्टर आदित्य धर ने साल 2025 के दिसंबर में फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) रिलीज की थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' बीती 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है. ये फिल्म तो पहले पार्ट से भी ज्यादा धमाल मचा रही है. फिल्म की कहानी से लेकर कास्टिंग की काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) ने बहुत ही दिलचस्प बताई है. उन्होंने बताया है कि सिर्फ आर माधवन ने (R Madhavan) फिल्म 'धुरंधर' की कहानी सुनते ही तुरंत काम करने की हामी भर दी थी. वहीं, फिल्म में नजर आए ये तीन बड़े स्टार्स शुरुआत में काम करने से हिचकिचा रहे थे. आइए जानते हैं कि ये तीन स्टार्स कौन हैं.

मुकेश छाबड़ा ने इंटरव्यू में किया बड़ा खुलासा

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है, 'अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना शुरुआत में फिल्म धुरंधर से जुड़ने में हिचकिचा रहे थे. वह फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर निश्चित नहीं थे. सिर्फ आर माधवन ने फिल्म के लिए तुरंत हां कर दी थी. बाकी लोगों को फिल्म के लिए मनाने में समय लगाय. मैं और आदित्य धर कई लोगों के बारे में विचार कर रहे थे. सच कहूं तो पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्टार्स को कास्ट करेंगे. हमारे दिमाग में बहुत अलग तरह के कलाकार थे. फिल्म मैंने उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया. जब आप फिल्म शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि इतने बड़े कलाकार साथ में कैसे आएंगे. शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे चर्चा हुई, सबकुछ अपनी जगह पर आता गया.' मुकेश छाबड़ा ने कई बड़े स्टार्स को फिल्म में कास्ट करने को लेकर कहा, 'आर माधवन और अर्जन रामपाल शूटिंग सेट पर सिर्फ 12 दिन ही थे. फिल्म के अधिकतर कलाकार इस बात की चिंता में थे कि उन्हें कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा. हमने उनसे कहा कि यहां असर मायने रखता है. अगर आप आर माधवन को देखें तो सिर्फ 12 दिन के काम में भी उनका किरदार कितना प्रभावित करने वाला है.'

आदित्य धर की फिल्मों की कहानी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी पाकिस्तान के ल्यारी पर बेस्ड है. इसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकियों को भेजकर हमले करवाता है. वहीं, दोनों मूवीज में भारत के जासूसों के द्वारा पाकिस्तान की आतंकी जड़ो को कमजोर करना दिखाया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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