'शक्तिमान' का मजाक उड़ाना समय रैना को पड़ा भारी, मुकेश खन्ना ने भड़कते हुए कहा- 'आप में जमीर नहीं है'

Mukesh Khanna On Samay Raina: मुकेश खन्ना ने एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना पर जमकर निशाना साधा है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वेटरन एक्टर भड़क गए.

वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह हर मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) को लेकर गुस्सा जाहिर किया है. दरअसल, समय रैन ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में उन पर तंज कसा था. कॉमेडियन ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बारे में मुकेश खन्ना की टिप्पणी को लेकर उनका मजाक उड़ाया था. अब मुकेश खन्ना ने समय रैना समेत कंटेंट क्रिएटर्स और व्यूअर्स को लेकर अपनी राय रखी है. आइए जानते हैं कि वेटरन एक्टर ने क्या कहा है.

मुकेश खन्ना ने दर्शकों को लेकर कही ये बात

दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने 'जूम' के साथ बातचीत में कहा, 'मेरा मानना है कि हम इस देश के बच्चों और युवाओं को प्रभावित करते हैं. मुझे कपिल शर्मा में बुलाया गया लेकिन मैं नहीं गया. मैंने उनके इनवाइट को ठुकरा दिया था. इसके बजाय मैंने अपना खुद का शो मुकेश खन्ना शो किया. मैंने हमेशा कहा है कि इंटरव्यू गरिमापूर्ण तरीके से किए जा सकते हैं. इसमें घटिया हरकत करने की कोई जररूत नहीं है. करोड़ों की टीआरपी मापदंड नहीं है अगर कुछ गलत लहे तो उसके कहने का साहस रखें.' एक्टर ने कहा, 'सिर्फ इसलिए लोग कुछ देखने के लिए एक्साइटेड हैं और भीड़ जमा होती है, इसका मतलब है ये नहीं कि वह सही है. आपको दर्शकों से भी सवाल करना चाहिए वे ऐसी चीजें क्यों देख रहे हैं.'

मुकेश खन्ना ने कंटेंट क्रिएटर्स पर उठाया सवाल

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'ये व्यावसायिक ड्रामा है. अगर इसे इतने ज्यादा दर्शक मिलते हैं तो आप खुश होते हैं क्योंकि इसमें कमाई ह रही है. लेकिन उस कमाई के लिए आप युवी पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहे हैं. आपमें जमीर नहीं है. आपको संस्कार नहीं सिखाए गए कि आपको माता-पिता के बारे में ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.' अभिनेता ने समय रैना को लेकर कहा, 'ये रैना जो इस तरह से कंटेंट को अपना बताकर दूसरे की आलोचना करते हैं, उन्होंने शक्तिमान जैसे किरदार की भी आलोचना की है. उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.' गौरतलब है कि समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता को लेकर भद्दा कमेंट किया था और इसके बाद देश में हंगाम हुआ था. इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया समेत अन्य लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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