67 साल के मुकेश खन्ना करने वाले हैं शादी? एक्टर ने कहा- 'उम्र मायने नहीं रखती'...

सिनेमा की दुनिया के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) अपने करियर में काफी काम किया है और लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी के लिए भी काम किया है. इसके साथ ही मुकेश खन्ना अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं. 67 साल के एक्टर ने अभी तक शादी नहीं की है. मुकेश खन्ना ने अब एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की है. इसके साथ ही उन्होंने रिश्ते में ईमानदारी पर बात की है. आइए जानते हैं कि मुकेश खन्ना ने क्या कहा है.
वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने 'फिल्मी चर्चा' के साथ इंटरव्यू में शादी और रिश्ते में भरोसे लेकर बात की है. इसके साथ ही उन्होंने अब तक खुद शादी ना करने को लेकर बात की है. मुकेश खन्ना ने फिल्ममेकर रवि चोपड़ा की उस बात पर असहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द वहीं होता है जिसके अफेयर होते हैं. एक्टर ने कहा, 'उस ग्रुप में हर किसी के अफेयर थे, सिर्फ मेरा कोई अफेयर नहीं था. मेरा मानना है कि अपनी मर्दानगी साबित तकरने कि लिए आपको 10 गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है. इसे अन्य तरीकों से भी साबित किया जा सकता है.' मुकेश खन्ना ने कहा, 'मेरे नजरिए को अक्सर गलत समझा जाता है, खासकर जब महिलाओं की बात आती है. मैं महिलाओं को खिलाफ नहीं हूं बल्कि उनका सम्मान करता हूं.'
मुकेश खन्ना ने शादी में ईमानदारी को लेकर कहा, 'लोग कहते हैं कि औरत पतिव्रता होनी चाहिए. लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि मर्द को पत्नीव्रता होना चाहिए. मैं ये कहता हूं. अगर आप शादीशुदा है तो आप कमिटेड हैं. दो आत्माओं का मिलन हुआ है. लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं करते. वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं लेकिन फिर भी बाहर चक्कर चलाते हैं. ये पूरी तरह से अपने पार्टनर को धोखा देना है.' मुकेश खन्ना ने खुद अब तक शादी ना करने के सवाल पर कहा, 'लोगों को लगता है कि अगर आप शादी नहीं कहते तो आप शादी यकीन नहीं रखते. लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है. मैं ज्यादातर लोगों की तुलना में शादी की संस्था में कहीं ज्यादा विश्वास रखता हूं. मेरा मानना है कि शादी किस्मत से तय होती है. पत्नी बस यू हीं नहीं मिलती है. वो किस्मत में लिखी होती है. अगर शादी होने होती तो अब तक हो जाती. जिस महिला से मेरी शादी किस्मत में लिखी है. वो कहीं ना कहीं ना कहीं मौजूद होगी. जब किस्मत हमें साथ लाएगी, तब ये हो जाएगी. उम्र कोई मायने नहीं रखती.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.