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'इन कॉक्रोच को उठाकर बाहर फेंकिए', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पीएम मोदी को गाली देने पर मुकेश खन्ना को आया गुस्सा

Mukesh Khanna Video: मुकेश खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. वेटरन एक्टर ने पीएम मोदी को गाली देने वाले जेन जी की जमकर क्लास लगाई है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 1, 2026 6:44 PM IST
'इन कॉक्रोच को उठाकर बाहर फेंकिए', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पीएम मोदी को गाली देने पर मुकेश खन्ना को आया गुस्सा

मुकेश खन्ना ने वीडियो शेयर किया है.

वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. वह अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं. मुकेश खन्ना ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को गाली देने वाले जेन जी को लताड़ लगाई है. एक्टर का कहना है कि इन बच्चों के कंधों के देश की जिम्मेदारी देने से हालत बहुत खराब हो जाएगी. मुकेश खन्ना ने पीए मोदी को गाली देने वाले बच्चों से कहा कि करियर खराब हो जाएगा और नौकरी भी नहीं मिलेगी. इसके साथ की उन्होंने कहा इन कॉक्रोच को उठाकर बाहर फेंकने की जरूरत है. आइए बताते हैं कि मुकेश खन्ना ने और क्या कहा है.

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मुकेश खन्ना ने शेयर किया वीडियो

मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर कर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर बात की थी. अब एक्टर ने छात्र आंदोलन के दौरान पीएम मोदी को गाली देने वाले जेन जी को लताड़ा है. मुकेश खन्ना ने कहा, इस समय मैं इंडिया से बाहर हूं लेकिन रील्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए मेरी नजर इंडिया पर बनी है. दो दिन पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने चिंता जताई थी कि अगर ये हमारे युवा हैं, ये हमारे जेन जी हैं और आने वाले 25 साल बाद हमारा देश इनके कंधे पर टिकने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल होगा. लेकिन जितना मैंने देखा और जितना लोगों को इस मुद्दे पर बोलते हुए सुना है, उससे ये महसूस होता है कि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि ये हमारे देश के असली छात्र नहीं है. ये वो छात्र नहीं हैं, जो नीट या पेपर लीक की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे थे.

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मुकेश खन्ना बोले- देश को अस्थिर करने की है कोशिश

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, ये लोग सरकार गिराने के इरादे लेकर आए, प्रधानमंत्री को मां-बहन की गालियां दीं और बाद में रात को पार्टी करते नजर आए. मैंने भी ये वीडियो देखी हैं और शायद आपने भी देखी होगी. ये लोग असली छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो वास्तव में परेशानी झेल रहे हैं. मेरे हिसाब से ये कॉक्रोच की तरह हैं. जैसे घर में कॉक्रोच आ जाए तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही जो लोग कैमरा के सामने आकर इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी हटाना चाहिए और दूर कर देना चाहिए. मेरा मानना है कि ये असल मायने में नीट या छात्रों का आंदोलन नहीं था. ये एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, जिसमे काफी पैसा लगाया गया था. और ये लोग हमारे देश के छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि एक छात्र की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा. मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो चंद पैसे के लिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

मुकेश खन्ना ने बच्चों को दी सलाह

मुकेश खन्ना ने वीडियो के आखिरी में कहा, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि शायद आपको अभी एहसास नहीं है कि जो कुछ आपने कैमरे के सामने बोला या किया है, उसका असर आपकी आने वाली जिंदगी पर पड़ सकता है. इन लोगों से दूर रहिए. ये लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे. वरना हर कदम पर आपको मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है. हो सकता है कि कल को नौकरी में मिलने में दिक्कत आए या करियर पर बुरा असर पड़े. इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचिए और संभल कर फैसला लीजिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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