एक तरह रिलीज हुआ 'धुरंधर 2' का टीजर, दूसरी तरफ हुआ विवाद, फिल्म से जुड़े इस शख्स के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें मामला

Dhurandhar 2 Controversy: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक विवाद सामने आया है. दरअसल, फिल्म से जुड़े एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का टीजर भी मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है, जो काफी पसंद किया जा रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' से जुड़े एक शख्स पर एफआई दर्ज की गई है. दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन मैनेजर ने नियमों का उल्लंघन किया गया और मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आइए जानते हें कि लोकेशन मैनेजर ने ऐसा क्या किया है और ये पूरा मामला क्या है.

फिल्म 'धुरंधर 2' के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान साउथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाले फोर्ट एरिया में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया गया है. इसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि MRA मार्ग पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी यानी बीते रविवार को धारा 223 के तहत रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ अधिकारियों के वैध आदेशों का जानबूझकर पालन ना करने के लिए एफआईआर दर्ज की है. पुलिस की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि एफआईआर फिल्म के क्रू ने शूटिंग के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जबकि उनके पास औपचारिक अनुमित नहीं थी. ये भी कहा जा रहा है कि जब 1 फरवरी को फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब एक्टर संजय दत्त के साथ पूरा क्रू इकट्ठा हुआ. 30 जनवरी से ऐतिहासिक फोर्ट एरिया में शूटिंग चल रही थी और शेड्यूल के तीसरे दिन ये घटना हुई.

फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखेगा हमजा अल मजारी का जलवा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की तरह इसके दूसरा पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म के पहले पार्ट रहमान डकैत के रोल में नजर आए बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना छाए रहे. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' के टीजर को देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें हमजा अल मजारी के रोल में नजर आने वाले रणवीर सिंह का जबरदस्त अंदाज देखने को मिलेगा. फिलहाल, फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

