मुनव्वर फारूकी के घर गूंजी किलकारी! पत्नी मेहजबीन ने दिया बेटी को जन्म, अस्पताल से सामने आई पहली झलक

'बिग बॉस 17' विनर मुनव्वर फारूकी और उनकी पत्नी मेहजबीन के घर बेटी का जन्म हुआ है. मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर अस्पताल की तस्वीर शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी.

मुनव्वर फारूकी बने पिता

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विजेता मुनव्वर फारूकी के जीवन में खुशियों ने दस्तक दी है. मुनव्वर और उनकी पत्नी मेहजबीन फारूकी के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है. शुक्रवार, 1 मई को मुनव्वर ने यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर बधाइयां दे रहें हैं.

मुनव्वर ने शेयर की पहली झलक

मुनव्वर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अस्पताल से एक बेहद भावुक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में उन्होंने अपनी पत्नी मेहजबीन और अपनी नवजात बेटी की झलक दिखाई है. हालांकि, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने अभी तक लाडली का चेहरा रिवील नहीं किया है. मुनव्वर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि "घर बरकत आई, धन्य, अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ में खास याद रखें!"

माता-पिता बने मुनव्वर-मेहजबीन

आपको बता दें कि मुनव्वर और मेहजबीन का यह साथ उनके बच्चों के लिए भी बहुत खास है. मुनव्वर का अपनी पहली शादी से एक बेटा है जिसका नाम मिकेल है. वहीं, मेहजबीन की भी अपनी पहली शादी से एक 10 साल की बेटी है. अब इस नन्हीं परी के आने के बाद यह परिवार पूरा हो गया है और वे तीन बच्चों के माता-पिता बन गए हैं.

बेटे की खातिर की थी दूसरी शादी

मुनव्वर ने हाल ही में फराह खान के व्लॉग में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि मेहजबीन से शादी करने का फैसला उन्होंने अपने बेटे मिकेल के फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिया था. मुनव्वर ने कहा था, "मेहजबीन की स्थिति बिल्कुल मेरे जैसी थी, वह मेरे जीवन की गुमशुदा कड़ी की तरह थी. हमारा इमोशनल जुड़ाव इतना गहरा था कि मिलने के अगले ही दिन मैंने उन्हें प्रपोज कर दिया था." मई 2024 में इस जोड़े ने एक बेहद प्राइवेट तरीके से शादी की थी.

सेलेब्स ने जमकर लुटाया प्यार

मुनव्वर के इस पोस्ट पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने जमकर प्यार बरसाया है. वरुण धवन, गौहर खान, अली गोनी, अवनीत कौर और मिस्टर फैसु जैसे सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में कपल को शुभकामनाएं दी हैं. फैंस भी मुनव्वर को जिम्मेदार पिता और बेटी का पापा बनने पर बधाई दे रहे हैं. व्रर्क फ्रंट की बात करें तो मुनव्वर को आखिरी बार सोनाली बेंद्रे के साथ 'पति, पत्नी और पंगा' शो होस्ट करते हुए देखा गया था. फिलहाल, वह इन खूबसूरत समय का आनंद ले रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.